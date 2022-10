Invitación a inventar juegos con el hombre que se dedica a hacer jugar a los adultos

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Este contenido es exclusivo para nuestros suscriptores.



Cuando somos niños, jugar es natural. Hacer el ridículo no parece tan grave, divertirse es cosa de todos los días y nos acostumbramos a esas risas que hacen que duela la panza. Sin embargo, la adultez muchas veces trae consigo tanta seriedad y estructura que dejamos de jugar. Por este motivo es que el científico de juegos Adrián Blejman creó la propuesta del Laboratorio de Juegos.

Animarse a jugar.

En 2020, después de casi 20 años de carrera en el campo de la lúdica y la recreación, Blejman, de Argentina, presentó el primer Laboratorio de Juegos, un curso teórico y práctico en el que enseña a las personas a inventar juegos. Meses después materializó sus conocimientos en el libro Manual práctico para aprender a inventar juegos. Y desde septiembre de este año está en Uruguay dando talleres y presentando su método.



Blejman estuvo trabajando con niños durante casi 15 años, pero luego decidió especializarse en hacer jugar a los adultos. “El Laboratorio de Juegos garantiza un espacio de juego para aquellos adultos que no encuentran un lugar para eso”, dijo en diálogo con El País. Se trata de una formación virtual en creación y experimentación de juegos abierta a todo el mundo. “Hay espacio para ejercitar la creatividad y para jugar”, expresó Blejman.



Según el científico de juegos, jugar nos coloca en “un estado de conciencia descontracturado que rompe los moldes a los que estamos acostumbrados”. Esto nos ayuda a “pensar de otra forma las realidades que vivimos”. Además, indicó que jugar es necesario en tanto nos permite conectar con nuestro niño o niña interior, con la pureza, la liviandad, la libertad, la flexibilidad y la alegría.



Cuando trabaja con adultos, suele encontrarse con que las personas traen muchas formas de pensar y creencias rígidas. En este sentido, explicó: “El Laboratorio de Juegos anima a salirse de ese lugar estructurado o serio para hacer cosas absurdas, divertidas, fuera de lo común, disruptivas, alocadas”.

Adrián Blejman.

Empoderarse.

Una de las particularidades del Laboratorio de Juegos es que no trabaja con los mismos juegos de siempre, como La Mancha, La Búsqueda del Tesoro o La Escondida, sino que impulsa el desarrollo de ideas nuevas. “Lo que busca este espacio es que los científicos de juegos puedan resolver un problema lúdico y que no precisen buscar en Google o en libros juegos que ya existan”, señaló Blejman.



“Eso empodera al recreador, educador o juególogo, porque no depende de nada más para resolver qué hacer con los niños en casa o en la clase, sino que sabe cómo inventar un juego”, añadió.



El Laboratorio de Juegos está pensado para cualquier persona que quiera “flexibilizar su cotidianeidad y pensar creativamente nuevas realidades”, sostuvo su creador. De todas formas, la propuesta ha tenido una pegada especial con recreólogos, estudiantes de recreación, profesores de educación física, psicomotricistas y psicólogos.



También ha hecho actividades con personal de recursos humanos, con empresas y con docentes. “Hasta ingenieros han pasado por el Laboratorio de Juegos”, subrayó en diálogo con El País.



Uruguay es el primer país que visita con este proyecto. Ha realizado talleres en instituciones como la Universidad Católica del Uruguay (UCU) y Universidad del Trabajo del Uruguay (UTU). Su plan es quedarse más tiempo en el país y está abierto a seguir presentando la propuesta en otras organizaciones.

Formarse.

El Curso Internacional de Creación y Experimentación de Juegos (o Laboratorio de Juegos) se dicta de forma virtual durante cuatro encuentros de dos horas cada uno. El último de ellos es un encuentro mundial de científicos de juegos: “La idea es reunir a las personas que vengo formando hace un tiempo con este método para crear juegos y hacer sinergia creativa a nivel mundial”, contó Blejman.



La formación comienza el sábado 22 y las inscripciones están disponibles en www.labodejuegos.com. Allí también se pueden ver los horarios y el contenido de cada módulo. Las clases son en vivo, pero quedan grabadas. El costo del curso es de AR$ 5.500 para Argentina y U$S 60 para Uruguay y el resto del mundo.