Una inusual acuarela de Tintín fue vendida en una subasta por más 600.000 euros

La obra, cuyo precio estimado estaba entre 500.000 y 600.000 euros, fue adjudicada por 629.000 euros (750.000 dólares), con los gastos incluidos.



Esta cifra es más alta que el precio que alcanzó en noviembre de 2017 una obra similar que fue vendida por 505.000 por la casa de subastas Artcurial.



Sin embargo, está por debajo de la cantidad que un comprador pagó por otra ilustración del estilo que se alzó con 770.600 euros en la misma casa de remates.



La acuarela vendida este jueves había sido realizada para la portada del semanario "Petit Vingtième" y fue publicada el 22 de junio de 1939 para ilustrar un episodio de "El cetro de Ottokar".



La ilustración representa a Tintín, hambriento, que huye del reino imaginario de Bordury sujetando contra su pecho una botella de vino y un pan. En tanto, Milú aparece a su lado con un hueso en la boca.



La acuarela propuesta por Christie's en asociación con la galería Daniel Maghen, tiene formato cuadrado (20,7 x 20,7 cm) y su gran valor y la expectación en torno a la venta se deben a que la imagen finalmente no figuró en el álbum "El cetro de Ottokar".



Esta obra nunca había salido a subasta. Fue un regalo de Hergé a un amigo y después "permaneció en la familia de su feliz destinatario durante cerca de 77 años", explicó Philippe Goddin biógrafo del artista y autor de la reseña para este lote hecha por la casa de subastas.



"Esta es una joya de la obra de Hergé que renace aquí, casi como un milagro", destacó. "Aunque una gran cantidad de estos dibujos fueron conservados por el autor, hay otros que se habían perdido o que fueron regalados a amigos o a conocidos. Y entre estos últimos, 'nec plus ultra', son muy pocos aquellos en los que él se tomó el trabajo de darles color antes de regalarlos", agregó Goddin.





Muy apetecida por los coleccionistas

Las portadas del "Petit Vingtième" forman parte de las obras más buscadas por los coleccionistas de Hergé. En el periodo de "El cetro de Ottokar", Hergé trabajaba solo, por lo que él mismo dibujó y pintó con tinta china la ilustración de la portada.



"Este dibujo sale de su lápiz y de su pluma y de su pincel vino el color excepcional de esta composición", añadió Goddin.



Christie's también propuso el jueves una plancha original a lápiz del álbum "Stock de coque", estimada en entre 150.000 y 200.000 euros (180.000 y 240.000 dólares), que finalmente fue vendida por 175.000 (sin incluir los impuestos.



Asimismo, en la subasta se ofrecieron planchas originales de otros grandes nombres del cómic, como Edgar P. Jacob, Hugo Pratt, Gotlib y Franquin.



El viernes, la casa Artcurial tiene prevista otra subasta que incluye varias obras de Hergé, incluyendo numerosas litografías, esculturas y álbumes.



Entre las obras originales, destaca una ilustración con aguada de tinta china (23 x 17 cm) de octubre de 1946 que representa a Tintín y a su perro Milú hundiéndose bajo la pila de correos de los lectores del Diario Tintín. La pieza, no firmada por Hergé, está estimada en entre 20.000 y 30.000 euros (24.000 y 36.000 dólares).