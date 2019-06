La inteligencia artificial sabe si el mejor año de un actor o actriz está por llegar

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Varias señales que preceden o siguen a este "annus mirabilis", como lo definen en el estudio, permite a los expertos predecir, con un 85% de precisión, si ese momento ha pasado o aún debe producirse, explica el centro universitario en un comunicado.

El año más productivo de la carrera de un actor se define como aquel en el que ha tenido el mayor número de trabajos acreditados, según el estudio, encabezado por Oliver Williams de la Escuela de Ciencia Matemáticas de la Queen Mary University.



Entre las conclusiones destaca que el año más productivo tiende a darse hacia el inicio de la carrera y "este efecto es más pronunciado" en el caso de las actrices, las cuales tienen más probabilidades de tener carreras más cortas que sus compañeros hombres.



Con un 90% de tasa de paro, solo alrededor del 2% de los actores de cine o televisión viven de su oficio, por lo que el simple hecho de tener suficiente trabajo de manera sostenida puede constituir un éxito para la mayoría de ellos.



"Solo unos pocos serán premiados con un Óscar e imprimirán sus manos en Paseo de la fama (de Hollywood, Estados Unidos), pero eso no es lo importante para la mayoría de actores y actrices que simplemente quieren ganarse la vida, lo que probablemente es una mejor forma de cuantificar el éxito en un industria tan dura", consideró Williams en el comunicado.



La carrera de la mayoría (70%) de los actores y actrices dura solo un año, frente a un minoría que goza de largas trayectorias y muchos empleos, lo que sugiere "una escasez de recursos en el mundo de la actuación.



Además, esta suele agruparse en rachas "calientes y frías" ya que el trabajo no suele darse a un ritmo constante, agrega la nota.



Los autores eligieron la base de datos internacional de películas (IMDB) que contiene información relativa a películas, programas de televisión y vídeo, con la que estudiaron la carrera de 1,5 millones de actores y 896.000 actrices desde el comienzo del cine, en 1888, hasta 2016, explican en el estudio.



El artículo pone también de manifiesto una "gran evidencia de sesgo de género" en la industria del cine y la televisión, pues la mayoría de patrones observados eran diferentes entre actores y actrices.



Así, es más probable que un actor encuentre otro trabajo después de "una racha fría", mientras que el año más productivo de una mujer tiende a ser en sus inicios.



En el caso de la trayectorias que duran más de un año es más común que las mujeres tengan carreras más cortas que las de los hombres.



El estudio muestra además que son raros y "difíciles de predecir" los casos de actores que tras una larga "racha fría" regresan a la interpretación, por lo que el destino de cada actor no está completamente determinado".