Íntegra, un programa que busca empoderar a las mujeres

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Se trata de acercase a la esencia, de mirar hacia adentro y de encontrarse. Se trata de vencer los miedos y de dejar atrás las dudas, de tener la certeza de que se puede, casi siempre se puede. Se trata de emprender, de poder concretar un proyecto, de pensar uno nuevo o simplemente de empaparse de ideas y aprendizajes. Se trata de aprender los pasos para cumplir un deseo, un sueño. Y de compartirlo con todas las mujeres que estén en la misma búsqueda, en el mismo proceso.

Todo eso es Íntegra, un programa intensivo de formación integral para fomentar el espíritu emprendedor de las mujeres y brindarles herramientas para poder hacer realidad sus sueños. Se desarrollará a partir del jueves 19 de marzo y tendrá su inauguración el 19 de febrero en La casa de Rose (Rostand 1571), el emprendimiento personal de la licenciada en Relaciones Públicas, cocinera profesional y sommelier, Rose Galfione.

El programa durará tres meses, está orientado a todas las mujeres que deseen ser parte y abarca diferentes áreas que tienen que ver con el cuerpo, la mente y el alma. Porque, dice Rose, “la mujer para emprender tiene que transitar un camino que tiene que ver con su integridad. Para emprender uno se tiene que despojar de los miedos, de las dudas, de las trabas, del entorno social que dice que no se puede”.

Dentro de cada área habrá profesionales, uruguayos y argentinos, que darán diferentes talleres y capacitaciones a lo largo de 16 encuentros semanales de dos horas y media los jueves en dos opciones de horarios diferentes de 13.00 a 15.30 o de 19.00 a 21.30.

“La idea es allanar el camino para emprender, hacer que ese camino que parece interminable sea fácil de transitar con todos los obstáculos que se van a presentar, tratando de que sea con la menor cantidad de limitaciones”, asegura Rose. “Los obstáculos son del medio pero las limitaciones son propias”.



Su origen

La casa de Rose, el emprendimiento de Rose Galfione

La creadora intelectual de Íntegra fue Rose, que nació en Uruguay pero vivió la mayor parte de su vida en Buenos Aires hasta que volvió a Montevideo y quiso hacer realidad uno de sus sueños: tener un espacio propio en el que poder organizar sus actividades.

Así surgió La casa de Rose, un sitio en el que las mujeres pueden sentir que, realmente, están en la contención de un hogar. Allí todo se combina en una armonía perfecta: los sabores de la cocina casera, los colores y el aroma de las flores, el arte. Y también las charlas, eventos, degustaciones, cumpleaños. Todo en La casa de Rose tiene que ver con un equilibrio cuidado, cariñosamente cuidado.

Íntegra nació allí y tiene que ver con una necesidad. Algo latía dentro de Rose desde hacía mucho tiempo y a fines de 2019 explotó: quería hacer algo diferente a lo que venía haciendo desde hace cuatro años y que sirviera para ayudar a las mujeres a llevar a cabo sus propios emprendimientos, deseos y sueños.

“Hay muchas mujeres que se me acercan y me preguntan cómo hice en un país diferente para emprender y lograr cosas. Yo veo que hay muchas mujeres que están como perdidas en el camino de emprender y me toman como ejemplo. Entonces, ‘¿por qué no salir de la cocina, vinos y degustaciones, que lo sigo haciendo para la gente que me lo pide fuera de la casa, y apostar a otra cosa?’”, explica Rose, que desde que inauguró la casa se dedicaba a actividades que tienen que ver con sus tres carreras, un combo con el que siempre ha ido hacia adelante.

“Me dije ‘este año en la casa tengo ganas de hacer algo que forme a las mujeres, que las pueda ayudar, que les pueda dar una mano, a vencer sus miedos, frustraciones, que sientan que hasta hacer o formar una familia también es parte de un emprendimiento’”.

Ese fue el motor para Íntegra, el proyecto que viene pensando desde el año pasado y con el que planea que más mujeres puedan empoderarse y liberarse de las trabas para hacer lo que realmente quieran: desde formar una familia hasta convertirse en empresarias.