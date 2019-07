Instituciones uruguayas probarán plataforma española para tratar a las personas con TEA

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Instituciones uruguayas dirigidas a la atención de personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA) probarán Pictogram Room, una herramienta lúdica creada por el Instituto de Robótica de la Universidad de Valencia que es utilizada por 11 mil personas en centros educativos de todo el mundo.

“Es un conjunto de 80 videojuegos para favorecer el desarrollo corporal, aprender a señalar y a imitar”, indicó Gerardo Herrera, responsable del Grupo de Tecnologías y Autismo, quien participa esta semana en las actividades por la Semana TEA: Uruguay hace foco en tecnología. Uno de cada 160 niños es diagnosticado, según la Organización Mundial de la Salud.



Mediante un sensor Kinect para Xbox que captura los movimientos del niño, se reproduce su imagen en una pantalla junto con una serie de elementos gráficos aumentados y musicales que guiarán su aprendizaje. El niño no se ve a sí mismo, sino a un avatar, lo que le facilita la comprensión de las figuras humanas.



Con la ayuda de realidad aumentada, Pictogram Room usa pictogramas superpuestos sobre objetos reales para ayudar a las personas con TEA a ver la conexión entre imagen real y pictograma en tiempo real. “Se familiarizan con figuras humanas, las ven divertidas y aumenta su motivación con estos estímulos. Después, en la vida real, pueden utilizar esta información de manera adecuada”, señaló Herrera.



Todos los videojuegos son personalizables para adaptarlos a las preferencias del usuario en términos de capacidades, ritmo de aprendizaje, colores y canciones favoritas. Entre ellos se incluyen un conjunto de actividades para trabajar el esquema corporal, para diferenciar diferentes posturas, para aprender a señalar y entender como otras personan señalan con la mano o con la mirada y para trabajar aspectos psicomotrices de la imitación intercambiando roles de observador y moderador durante el ejercicio.

Pictogram Room es una aplicación de escritorio para Windows (superior a la versión 7) que puede ser descargada de forma gratuita para su uso en el hogar si se cuenta con Kinect. No obstante, Herrera indicó que antes de descargar una aplicación para personas con TEA -hay más de mil en las tiendas de aplicaciones oficiales- se debe consultar con un profesional que recomiende una herramienta en particular.



“Esto es para que acierten, porque si no aciertan, (su uso) puede ser contraproducente; incluso, una mala experiencia puede generar reticencias a volver a intentarlo”, dijo Herrera a El País.



Y añadió: “Las tecnologías, por lo general, les resulta muy atractivas a las personas con TEA porque son muy visuales y muy predecibles. Cuando prendés una tableta, tenés la atención del niño. Esto es un arma de doble filo porque pueden ser muy útiles pero pueden aislar al niño. Un dispositivo por sí mismo no genera aprendizaje”.

Herramientas.

En los últimos 10 años se han multiplicado las aplicaciones para las personas con TEA. No obstante, no todas son adecuadas. En este sentido, Herrera señaló a Appyautism como una buena herramienta para las familias. Es un buscador que permite localizar servicios según varios criterios de búsqueda: tipos de dispositivos, categoría, edad del usuario, rango de precios, entre otros. Lo más importante, a juicio del experto, es que se incluye un resumen sobre su funcionalidad y enlaces a evidencias científicas.

Pictogram Room es utilizada por más de 11 personas con TEA; se basa en realidad aumentada. Foto: Archivo

“Hay muchísimas aplicaciones pero realmente hay poca evidencia científica sobre su efectividad”, reconoció Herrera.



En el terreno de las aplicaciones comprobadas figuran los comunicadores. Los niños los utilizan en celulares o tabletas para comunicarse a través de pictogramas que conforman frases (por ejemplo, los que representan “yo”, “quiero” y “agua” para hacerse entender). Estas herramientas cuentan además con la capacidad de generación de voz. “También hay evidencia en videomodelado, es decir, en proporcionar instrucciones a través de videos sobre cómo realizar tareas para que las personas con TEA las puedan realizar de forma totalmente autónoma”, agregó Herrera.

Qué es el trastorno del espectro autista El médico especializado en Neuropediatría Gabriel González explicó a El País, en ocasión del Día Mundial de la concienciación del Autismo, que los Trastornos del Espectro Autista no son una enfermedad sino una condición: “Se trata de características conductuales que pueden tener muchas personas pero que cuando se suman y generan una repercusión, entran en la categoría de lo que se llaman trastornos”, destacó.



Como esta condición afecta al cerebro de las personas se habla de un “síndrome conductual de base neurobiológica, que genera en los primeros tres años dificultades en la comunicación tanto del lenguaje, lo social y un comportamiento más repetitivo con intereses diferentes al resto”, señaló.

Ciudades adaptadas con pictogramas En España, se inició en 2014 un proyecto de adaptación de la señalética urbana para personas con TEA, es decir, para agregar un pictograma donde antes se ponía una palabra escrita para que las personas comprendan lo que hay detrás de esa puerta o en ese edificio.



Estudios destacan que el 90% de la información que procesa el cerebro es visual y que esta es interpretada hasta 60.000 veces más rápido que la recibida a través de un texto.



“Hacer, en definitiva, que el entorno sea más inclusivo y así visibilizar una discapacidad que a veces no es tan conocida”, dijo Gerardo Herrera a El País. Las personas con TEA llevarán ese pictograma en su agenda o en una aplicación en su dispositivo móvil para interpretar el significado. Para el experto, esto no solo ayuda a esta población, sino también a los migrantes que no conocen la lengua del lugar, niños que todavía no aprendieron a leer o personas mayores con deterioro cognitivo.



Ávila fue la primera ciudad europea en recibir el premio de ciudad europea accesible. Cuenta con una señalética para todos los edificios públicos -desde instalaciones municipales de deportes, bibliotecas, iglesias, colegios y también los lugares turísticos- con pictogramas. Para el hospital de la ciudad, por ejemplo, se crearon más de 100 pictogramas para representar los servicios de ginecología, pediatría, extracción de sangre, habitaciones, entre otros. La iniciativa luego se trasladó a León, Valladolid, Burgos y ayuntamientos de Navarra.



En los tratamientos para personas con TEA se aplica el uso de pictogramas como una herramienta de comunicación y organización. En el diseño de un pictograma deben suprimirse todos los detalles superfluos: debe ser un signo claro y esquemático que sintetiza un mensaje con el objetivo de informar y/o señalizar. Puede representar una realidad concreta (un objeto, animal, persona), una realidad abstracta (un sentimiento), una acción e incluso un elemento gramatical (adjetivos, conjunciones, artículos, preposiciones, etc.)



Un pictograma ayuda al niño a seguir una rutina: tanto en casa como en el colegio. Por ejemplo, para ir al baño solo, los pictogramas le indican desde bajarse la ropa hasta lavarse las manos. Pero también ayuda a fomentar la interacción: se pueden colocar fotografías de sus comidas y objetos favoritos en un lugar visible para aumentar su deseo por comunicarse.