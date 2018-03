Instagram: ¿Cómo ver las imagen de perfil en tamaño grande?

Instagram es una red social que da particular importancia a las imágenes y esto va desde su logo, que está basado en una antigua cámara fotográfica. No obstante, resulta paradójico comprobar que las fotos de perfil no son completamente accesibles.



Estas imágenes —más allá de que sean subidas en formatos grandes— son bastante pequeñas y aparecen recortadas por un marco circular. Esto contrasta con lo que se ve en Facebook, donde estas fotos pueden ampliarse sin problemas, con la excepción de los bloqueos de privacidad.



Más allá de lo anterior, es posible ver las fotos de perfil de Instagram en tamaños grandes dentro de dispositivos Android, aunque no desde la misma aplicación, sino que desde una aplicación externa de uso sumamente sencillo.



Para esto, hay que ir a Google Play y descargar la aplicación Insta Big Profile (hacer clic en el enlace).



Después de lo anterior, hay que abrir la nueva 'app' y una vez dentro, seleccionar la opción "Open Instagram". Esto enviará al usuario a Instagram, donde habrá que buscar la cuenta a la que pertenece la foto de perfil que se quiera ver.



Dentro de la página de ese usuario, hay que ir al menú marcado con tres puntos negros en la esquina superior derecha y elegir "Copiar URL del perfil". Lo que sigue es volver a Instagram y la foto de perfil aparecerá automáticamente en la interfaz e incluso se podrá descargar tocando el ícono con forma de flecha hacia abajo.