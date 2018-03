Instagram se potencia con esta nueva herramienta que lo hace parecido a Facebook

La próxima gran característica de Instagram te permitirá promocionar, ofrecer comentarios públicos o promocionar tu cuenta dentro de las Stories de otros usuarios en tu cuenta, informa el sitio "TechCrunch". La función es idéntica a la de Compartir publicaciones de Facebook.



Un vocero de Instagram confirmó que la función está siendo probado en un pequeño grupo de usuarios. "Siempre estamos probando nuevas formas de facilitar compartir cualquier momento con amigos en Instagram", dijo.



Instagram nunca ha tenido una herramienta de republicación oficial. Existen apps de terceros —algunas fraudulentas— que ofrecen este servicio. Esto hace que los usuarios compartan capturas de pantalla con comentarios superpuestos, pero esto limita las opciones de recortar y comentar.



Permitir las republicaciones ofrecería nuevos tipos de comportamiento de usuario, desde memes hasta anuncios de lanzamiento de libros y burlas a las Stories de estrellas sociales. Mientras que las marcas podrán promover sus Stories para realizar una campaña publicitaria de forma cruzada.



Cómo funciona

Elegís cualquier publicación pública y permanente de Instagram y presionas un botón para insertarla en tu Storie (como se ve en la foto compartida). Puedes tocar para cambiar el diseño y resaltar o minimizar al autor de la publicación, moverlo y redimensionarlo dentro de la publicación, agregar comentarios o imágenes.



Cuando las personas vean la Storie podrán tocar la inserción de publicación para que aparezca el botón Ver publicación que abre la foto o video original.



Los usuarios que no deseen que sus publicaciones no sean citadas pueden desactivar la opción en su Configuración. Cabe recordar que solo las fotos y videos públicas pueden ser insertadas en las Stories de terceros.



Facebook dijo que no tiene detalles sobre un lanzamiento potencial más amplio al del pequeño porcentaje de usuarios que tienen acceso a la nueva herramienta. Pero es muy posible que sea ofrecida a todos los usuarios debido a la popularidad de apps ajenas a la red social que ofrecen este servicio.



La actualización une las tres partes que tiene Instagram: El feed permanente, las historias efímeras y su servicio de mensajería privada. Algo que Snapchat no tiene, pues no permite insertar las Stories de otros.