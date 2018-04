Instagram está siendo perjudicado por la inminente crisis de Facebook

Los últimos dos años han sido de gran crecimiento para Instagram, lo que ha hecho que numerosos desarrolladores de aplicaciones trabajen en la creación de servicios basados en la información que esta red social puede arrojar.



Por citar algunos ejemplos, negocios de marketing, monitoreo o servicios al cliente se valen de las métricas de Instagram de forma constante para mantener su actividad habitual.



No obstante, dicha red social ha cambiado los parámetros de acceso a sus datos de forma abrupta desde este fin de semana generando gran malestar entre los desarrolladores. Estos últimos señalan que el acceso a la información se ha visto reducido considerablemente y en algunos casos ha sido cortado completamente.



Según señala el portal TechCrunch.com, el límite de llamadas que se podía hacer a la API (Interfaz de programación de aplicaciones) de Instagram era de aproximadamente 5.000 por hora, pero ha pasado a ser de apenas 200 llamadas en el mismo margen de tiempo.



En términos sencillos esto quiere decir que, hasta un tiempo, los desarrolladores podían tomar datos de Instagram y ahora ya no pueden hacerlo en la misma medida. La situación ha causado malestar, ya que las fuentes citadas por TechCrunch sostienen que el cambio se dio sin previo aviso y no les permitió adaptar su trabajo con anticipación.



Aunque no hay confirmación oficial, todo apunta a que Facebook, empresa propietaria de Instagram, quiere mantener a esta última red social libre de los problemas que aquejaron a su plataforma principal tras el escándalo de Cambrodge Analytica. Se estaría buscando prevenir un nuevo caso de uso ilícito masivo de información de los usuarios.



Por lo pronto, el modelo de negocio de las aplicaciones externas basadas en Instagram parece correr riesgo.