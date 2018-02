Instagram lanza el posible 'golpe de gracia' contra Snapchat

Cuando envíes una foto desde la cámara de Instagram Direct podrás decidir si tu amigo solo lo podrá ver una vez, reproducirlo por algún tiempo o ver una miniatura permanente en el registro de chat. Este es un control de privacidad que no tiene ninguna otra red social y que podría significar el 'golpe de gracia' a Snapchat.



Según el sitio especializado "TechCrunch", la mensajería es el corazón de Snapchat. Tras la clonación de las Stories, el aumento del uso íntimo de Direct, esta actualización podría ponerlo en 'más problemas'. En Instagram, antes los mensajes se reproducían temporalmente para luego desaparecer para siempre, lo mismo que hace y seguirá haciendo Snapchat.



Los nuevos controles de privacidad de Instagram podrían alentar a los usuarios de esta plataforma a enviar imágenes más confidenciales al tener control de evitar repeticiones que permitan a otras personas realizar una captura de pantalla o tomar una foto con otra cámara.



La opción se llama "Keep in chat". Se lanzó el mes pasado, pero fue probado desde noviembre. Un portavoz dijo a "TechCrunch" que "todas estas actualizaciones están diseñadas para brindarle a las personas un mayor control de lo que comparten con sus amigos en Direct".



Pobre Snapchat

La mensajería privada de Snapchat era el único pilar que le quedaba luego de la fuga de usuarios que sufrió tras la clonación de su tecnología Stories por parte de los productos de Facebook. En agosto pasado, el 64 por ciento de los usuarios de esta red social preferían enviar un elemento privado por este medio en lugar de Stories.



Instagram Stories suma más de 300 millones de usuarios activos diarios. Snapchat tiene 187 millones. Pero curiosamente, en mensajería privada la red social del fantasma cuenta con más aceptación con mensajes más destacados en comparación de los memes que se envían por el servicio de Instagram, pese a que sus herramientas son de mayor sofisticación, lo que podría cambiar con la reciente actualización.