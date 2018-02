Instagram: Conoce qué es Shadowban y cómo evitarlo

Instagram ha presentado un cambio de algoritmo con sus últimas actualizaciones, lo cual no ha sido del todo beneficioso para algunas cuentas personales por las estrategias que se vienen introduciendo en anuncios de marcas. Además, con la llegada de nuevas apps de automatización, bots y excesivo uso de hashtag son muchas cuentas que han sufrido baneos, conocido como Shadowban en Instagram.



Qué es el Shadowban

Algunos usuarios han visto que sus publicaciones en Instagram llegan cada vez a menos usuarios o reciben menos reacciones cada vez que colocan una imagen, o incluso sus stories tienen menos alcance. Esto pasa porque sus cuentas se encuentran bajo los efectos del Shadowban, que en pocas palabras significa una disminución drástica en las vistas de tu cuenta.



Los efectos de Shadowban pueden causar que nuestra cuenta de Instagram no aparezca mucho para el resto de usuarios a pesar de no estar bloqueados y poder seguir subiendo fotos al perfil, pero el problema nace cuando nuestro contenido es expuesto a pocos usuarios.



Del mismo modo, es posible que los hashtag que utilizamos en nuestras publicaciones o stories se hayan vuelto “no detectables”, haciendo que nuestras fotos no aparezcan como resultados de búsqueda en Instagram.



¿Por qué podemos caer bajo los efectos del Shadowban?

Usar siempre los mismos hashtag puede ser considerado como spam por Instagram, así como participar en grupos que intercambian “me gusta” y comentarios de forma masiva.



¿Cómo librarnos del Shadowban?

Si creés que tu cuenta de Instagram ha sido sancionada por el Shadowban puedes seguir las siguientes recomendaciones:



- No utilizar bots ni permitir el acceso a cuentas de terceros para atraer seguidores



- Utilizar solo los hashtag que creamos imprescindibles



- Revisar el contenido que colocamos en Instagram y evitar infringir las normas de condiciones de uso de la red social.



- En caso estemos bajo los efectos del Shadowban podemos dejar la cuenta durante uno 3 o 4 días, es decir no colocar fotos.



- Reportar el problema en la opción Ayuda de la plataforma