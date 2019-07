Cómo planificar tu casamiento en un fin de semana

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Si te casas próximamente y estás inmersa en todos los preparativos, asistir a una expo de bodas puede ser una opción ideal para conocer distintas propuestas que aportarán en el proceso organizativo. Te permitirá hacerte una idea de las últimas tendencias y contactarte con una gran oferta de proveedores de productos y servicios.



El sábado 27 y domingo 28 de julio se realizará en el Dazzler Hotel Montevideo (21 de Setiembre 2752) la quinta edición de Novias Weekend, el principal evento de su tipo que organiza la revista Hera Guía Novias.



A lo largo del fin de semana, se espera que unas 3.000 personas asistan a la expo que es de entrada gratuita y en la que participan decenas de proveedores. De 15 a 21 horas, los asistentes podrán conocer en un solo lugar las más varias propuestas en lo que refiere a catering, ambientación, peinados, tocados, maquillaje, vestidos, zapatos, entre otros servicios.



La agenda también está cargada de actividades en la que destaca Interview, un espacio en la que la comunicadora Cata Ferrand entrevistará a reconocidas mujeres uruguayas que pasaron o están pasando por este momento.



Paty Wolf, Nani Kesman, Nataly Yoffe, Charia Deffeminis y Popi Damiani conformarán el panel que profundizará en los principales aspectos a tener en cuenta al planear una boda, consejos para disfrutar ese día y en el propósito de concretar la unión de una pareja, explicó la directora de Hera Guía Novias y organizadora del evento, Sandra Lanzillotti.



Además, los participantes podrán deleitarse con una degustación por parte de Alicia Magariño para conocer su propuesta gastronómica. Para esta instancia, se requiere previa reserva, ya que los cupos son limitados.



Imaginarse la decoración o ambientación de una fiesta es una de los aspectos más difícil. Para poder recrear una idea en realidad, habrá un master class de ambientación bajo la expertise Celia Firpo y José Luis Casal, el sábado, y Pablo Bufano, el domingo.

EL DATO Entre los asistentes se realizará un sorteo para ganar la noche de bodas en el Dazzler Hotel Montevideo. A su vez, se obsequiará el tocado, peinado, maquillaje y ramo de novia.

El broche de cierre de Novias Weekend será un desfile de vestidos de novias, en el que las principales marcas del mercado local expondrán sus diseños.



“Va haber propuestas para todos los gustos y todos los presupuestos”, puntualizó Lanzillotti.

En este punto, remarcó la importancia que tiene esta propuesta para las parejas que estén por dar el sí. “Buscamos que sea un fin de semana diferente. Y si te estás por casar, que tengas una herramienta más para poder elegir todo lo que compone una boda. Además, la experiencia nos ha demostrado que a las futuras novias les gusta ver las cosas in situ”, afirmó la organizadora.



Y es que no es lo mismo ver un vestido en un maniquí a que hacerlo en el cuerpo de una modelo, ejemplificó. Agregó que no hay que dejar ningún detalle al azar y el feeling que una persona puede tener con su peinadora, maquilladora y quien realiza el tocado es crucial para disfrutar a pleno ese día especial.



“Podrás probarte sin ningún compromiso varios maquillaje y peinados para escoger tanto a quién lo realizará como qué te harás”, resaltó. Y agregó: “Lo mejor es que dado que hoy en día las personas tienen cada vez menos tiempo libre, este evento reunirá todo en un mismo lugar”.