Impresionante video muestra cómo afecta un calambre a los músculos

Si hay algo no deseado durante el sueño es la aparición de un calambre. Suelen ser muy dolorosos y cuando aparecen no sabemos bien qué hacer.



Qué hacer si aparece un calambre

Antes de que se desencadene el calambre se produce un movimiento involuntario del músculo parecido a un tic que puede servir como advertencia. Lo primero que se recomienda hacer es permanecer quieto, luego, estirar el músculo y dar un masaje con bastante fuerza para que la tensión se vaya o apretar intensamente la zona. Una vez que desaparezca el dolor, volver a darle movilidad pero con suavidad para que trabaje de nuevo y que no vuelva a aparecer la molestia. Refrescar la zona con agua fría suele ayudar también.



Cómo prevenirlos

Hay diversas causas que generan calambres: distensiones o exceso de uso de un músculo, deshidratación, falta de minerales en la dieta o desgaste de minerales en el cuerpo e insuficiente llegada de sangre a los músculos.



Una de las formas de prevenir estas molestias es introducir en nuestra dieta alimentos ricos en calcio, magnesio y potasio



Para prevenirlos, se puede incluir en la dieta diaria naranjas, almendras, brócoli, vegetales de hoja verde, leche de soja o toda la gama de productos derivados de la leche. Todos estos contienen altos niveles de calcio.



Además, son ricos en magnesio las nueces, los cereales integrales, el cacao, las chauchas, las algas y la harina de soja.