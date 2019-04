Un implante transforma señal cerebral en palabras

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Un grupo de investigadores trabaja en un decodificador que convertirá las señales cerebrales en palabras y permitiría hablar a las víctimas de un accidente cardiovascular o una parálisis, según un estudio publicado el miércoles.

Estos científicos inventaron un decodificador para reproducir palabras sintéticas por computadora a partir de las señales cerebrales que activan los movimientos correspondientes en la boca.



Presentado en la revista Nature, esta técnica está en sus primeros pasos y su implementación tardará.



Sin embargo, sus promotores esperan que algún día beneficie a pacientes que saben hablar pero que perdieron la capacidad.



"Nuestro objetivo a largo plazo es crear una técnica para restablecer la comunicación en pacientes que no pueden hablar, ya sea por problemas neurológicos como accidentes cerebrovasculares o enfermedades como ciertos tipos de cáncer", dijo a la AFP Edward Chang, uno de los autores del estudio, perteneciente a la Universidad de California (UCSF), en San Francisco.



Ya hay dispositivos que ayudan a estos pacientes a componer palabras letra por letra mediante movimientos de los ojos o la cabeza. Pero aunque mejoran la calidad de vida, estos sistemas son lentos y sirven para producir unas 10 palabras por minuto, en vez de las 150 emitidas cuando se está en pleno uso de las facultades. De ahí la idea de los científicos de ir a buscar directamente las palabras a su fuente, el cerebro.

Proceso

Los científicos llevaron a cabo un experimento con cinco pacientes tratados por epilepsia a los que colocaron electrodos en los cerebros. Primero, los expertos les pidieron a estos pacientes que leyeran en voz alta algunas oraciones predefinidas. El objetivo era identificar, gracias a los electrodos, las señales cerebrales responsables de la articulación de las palabras.

Luego, decodificaron estas señales asociando los movimientos necesarios para la pronunciación en las mandíbulas, la lengua, los labios o la laringe. Finalmente, sobre la base de estos movimientos, reprodujeron dichas oraciones por computadora.



Todas en inglés, estas oraciones eran de construcción simple. Por ejemplo, "La prueba que estás buscando no se puede encontrar en los libros".



Las grabaciones difundidas por los científicos son asombrosas: si bien la voz sintética se come ciertas palabras, otras son claramente comprensibles.



"Las señales cerebrales relacionadas con los movimientos del habla son en parte comunes a todos los individuos", dijo Edward Chang.



Según él, "algún día será posible que un decodificador configurado en una persona sea usado por un paciente que no puede hablar, que podrá controlarlo gracias a su propia actividad cerebral".