Los imperdibles para disfrutar del carnaval más largo del mundo de forma diferente

Uruguay tiene el carnaval más largo del mundo, aunque este año será atípico: la pandemia del coronavirus provocó que se suspendiera el concurso del carnaval, los tablados y los desfiles. Sin embargo, los uruguayos podremos disfrutar de cuatro días de forma diferente, pero igual de divertida y especial.

De la masividad pasaremos a la burbuja, debido a que este 2021 será una celebración pequeña, con las personas que compartimos en el día a día, para evitar así contagios. Pero eso no le resta diversión, por eso, Tienda Inglesa eligió variedad de opciones para disfrutar en tu hogar, en el camping o donde decidas pasar estos cuatro días tan tradicionales para Uruguay.

El puntapié inicial y los espectáculos del carnaval

Picada. Foto: Unsplash

A fines de enero, el puntapié que da inicio al carnaval más largo del mundo es el desfile inaugural que recorre 18 de Julio. Este año no hubo, pero sí hay una gran opción para comenzar este carnaval: el puntapié inicial lo dará la picada. Tienda Inglesa tiene una gran variedad de ofertas para lucirte en la picada de este carnaval: papas fritas, snacks, grisines, nueces, paté y gran variedad de ofertas en fiambres y quesos. Ideal para acompañar con diversas bebidas, como el whisky escocés Ballantine’s a $759, o el whisky americano Jack Daniel’s a $1.590.



El nuevo desfile de llamadas, una de las instancias más populares del carnaval más largo del mundo, será, este año, la parrilla. Tienda Inglesa preparó diferentes cortes a un gran precio, como la colita de cuadril. Ideal para destacar con la cerveza española Mahou, exclusiva de la Tienda y multipremiada en todo el mundo.

Parrilla. Foto: Pixabay

Los tablados, con programación diversa cada día, serán este año los Rotidías. Tienda Inglesa ofrece todos los días un menú distinto para que descanses estos días y no tengas que cocinar. Podrás encontrar 20% de descuento todos los días en comidas diversas. El jueves, por ejemplo, habrá sushi y arroces diversos, el sábado pizzas y empanadas y el lunes milanesa, hamburguesas y nuggets



Quizá, lo más relevante de nuestro carnaval es el concurso del Teatro de Verano. Donde cada noche, los conjuntos muestran todo su arte. Este año, las noches de verano no pasarán en ese teatro, pero sí pueden pasarse en los diversos camping de Uruguay. Destaca la variedad de ofertas para este rubro, como la carpa Rave para dos personas a $990.



A la pandemia y a la ausencia del carnaval más largo del mundo se le suma un día muy especial. Este año, carnaval coincide con el 14 de febrero, Día de San Valentín. ¿Cómo podemos combinar San Valentín y Carnaval? Tienda Inglesa preparó combos que "son el uno para el otro". Estas ideas te van a encantar, porque no solo son grandes dúos, sino que además tienen 25% de descuento:



Un combo imperdible: la mayonesa Tienda Inglesa de 500 cc + el Atún de Tienda Inglesa de 354 gramos a $265.



Un gran dúo son los fideos Tienda Inglesa (500g) y la pulpa de tomate de la misma marca a $102. Espectacular dúo a un precio inigualable.



También podrás encontrar un dúo infaltable: hamburguesa Sarubi (x6) más pan tortuga Bimbo (x6) por $285.



Si sos amante de lo dulce, este dúo es perfecto para vos. Como todos los otros dúos, el helado diet Crufi de vainilla (1 l) y 100 g de cerezas tienen 25% de descuento y juntos cuestan $230.



Y el dúo perfecto para celebrar San Valentín y carnaval: vino Garzón Reserva Albariño más salmón ahumado en fetas de Mar Austral (100 g) a $674.

Todas estas ofertas podrás encontrarlas en Tienda Inglesa hasta el 21 de febrero.