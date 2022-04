Una ilusión óptica con seis mujeres en una foto se hizo viral e inquieta a todos

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La ilusión óptica muchas veces puede jugarnos una mala pasada, por eso, los usuarios de las redes se pasan horas intentando descifrar datos, figuras o elementos que pueden engañar a la vista. Tal y como sucedió esta vez con una fotografía de seis amigas durante una juntada en la que, aparentemente, a una de ellas le faltan sus piernas.

La imagen se hizo viral en las redes sociales y aunque se aclaró la situación, la fotografía “engañosa” aún sigue generando inquietudes entre la gente que se atreve a encontrar más de “una falla” en la inocente postal. Algunos, incluso, indicaron que seguramente se trata de “centauro-sillón” o que la mujer sencillamente “no tiene piernas”.

Es que si se ve con rapidez la fotografía, parece ser una instantánea normal que se sacaron las amigas que querían inmortalizar el momento en lo que parece ser un bar. Sobre el sillón, se ve a cinco de ellas y una está sentada en el apoya brazos de madera. Cada una de las mujeres tiene en su mano una bebida. En el caso de la primera, carga una cerveza sobre sus piernas cruzadas, la segunda, en tanto, tiene un vaso en su mano que se ve muy poco. En el caso de la tercera, tiene una copa de vino. La cuarta tiene ocultas las manos, pero muy claro el pliegue de sus piernas. Mientras que la quinta y la sexta, más alejadas del resto, se ven intactas.

Aunque parezca irreal, entre las seis mujeres solo se ven cinco pares de piernas, la mayoría de ellas las tiene cruzadas, excepto la quinta. La actitud de todas fue lo que confundió a los usuarios que intentan descifrar este tipo de juegos que tienen la capacidad de hacer trabajar al cerebro.



El desafío de la gente

“La primera tiene las piernas ocultas y se ocultan entre sí”; “La tercera no tiene piernas”; “Las piernas de la segunda chica están detrás de las piernas de la primera”; “Las líneas son muy borrosas, como para hacerlo más difícil [al juego]”; “La chica no tiene piernas”; “Las dos chicas de la izquierda llevan vaqueros negros. Si mirás de cerca, podés ver que la pierna es demasiado grande para ser solo una pierna. Fijate bien y verás el cambio de tono en los jeans negros”, fueron algunos de los comentarios que hicieron los usuarios en Reddit, donde se publicó originalmente la imagen y comenzó el desafío visual.



Lo cierto es que, a simple vista, todas las mujeres parecen tener piernas, excepto la tercera que es la que profundiza la teoría con un notorio espacio en el sillón sobre lo que sería su falda. No obstante, tal y como resaltaron muchos usuarios, basta con hacer zoom sobre la imagen para darse cuenta de que la chica que lleva pantalones negros tiene una de las rodillas más resaltada que el resto de sus amigas, por lo que ahí podría estar la clave del embrollo virtual.

Por lo que esto hace que la segunda chica pueda verse como la persona que tiene en realidad el jeans azul. Sin embargo, al ver detenidamente la imagen, se puede observar que, la segunda mujer viste un pantalón negro, tal y como lo lleva la primera. Es así que los dos colores se fusionan en la imagen y lo que parecería ser la pierna de la primera es, en parte, de la segunda que viste un jeans con una rotura en la rodilla y zapatos en el mismo tono. Y la tercera es la dueña de los pantalones azules que faltan. Para que quede más claro, los pantalones negros se superponen y dan la impresión de que a una de ellas le faltan sus piernas.