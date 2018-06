Idear apps para enfrentar desastres naturales

Desarrollar aplicaciones para cuidar el medio ambiente y que la población se prepare mejor contra desastres naturales. Esta es la consigna del concurso que lanzó IBM a nivel mundial y de la que los uruguayos pueden ser parte.



Call for Code es como se denomina la competencia que reúne a ONG, instituciones académicas y startups con el fin de apoyar el trabajo de las Naciones Unidas y la red internacional de la Cruz Roja para minimizar el devastador impacto de víctimas humanas en incendios, inundaciones, huracanes, terremotos y tsunamis.



Cada vez son más frecuentes los desastres naturales y, por ende, se acrecienta la importancia de buscar una tecnología previsora ante estas situaciones. De hecho, en 2017 acontecieron los peores desastres naturales del último tiempo, que provocaron millones de muertes y de pérdidas económicas.



Por este motivo, IBM impulsó una iniciativa de código abierto -respaldada por la Linux Foundation- que brinda a los 22 millones de desarrolladores que hay en todo el mundo la oportunidad de idear proyectos originales para anticiparse y recuperarse del caos que provocan los desastres naturales en una ciudad o región.



“Call for Code invita a los desarrolladores a crear nuevas aplicaciones destinadas a reducir la vulnerabilidad mitigando el riesgo de desastres a largo plazo, pronosticando amenazas inminentes para mejorar las medidas de precaución a corto plazo, respondiendo a las necesidades médicas durante el desastre y mejorando la capacidad de las comunidades a reconstruir los servicios de salud después de estas grandes interrupciones”, señaló el gerente general de IBM para Uruguay y Paraguay, Fabrizio Carbone.



Para facilitar la tarea, IBM brindará acceso a las tecnologías cloud, data, inteligencia artificial y blockchain, junto con capacitación y código que asistan a impulsar los proyectos. Las Naciones Unidas y la Cruz Roja, por su parte, ayudarán a enmarcar los desafíos que se enfrentan y a participar en la evaluación.



Con este propósito, invertirá US$ 30 millones a cinco años para implementar las mejores soluciones en las comunidades afectadas.



“En Uruguay estaremos amplificando la convocatoria a través de nuestro ecosistema. Trabajamos con universidades de todo el país, incubadoras, aceleradoras, institutos y organizaciones de la sociedad civil con quienes ya desarrollamos proyectos de este estilo”, remarcó Carbone.



Las condiciones

Para participar en el concurso, es necesario el uso de uno o más servicios de IBM Cloud, incluidos los de código abierto que se proporcionan y ejecutan en su nube. Esto representará una parte del puntaje general y es un requisito previo para la elegibilidad.



Para que esto no sea una limitante, la tecnológica proporcionará diversas actividades prácticas y educación. En este escenario, el 12 de junio realizará el evento IBM Codeday MVD exclusivo para desarrolladores, arquitectos y programadores para que puedan ampliar sus conocimientos sobre las nuevas tecnologías como blockchain, IOT, Inteligencia Artificial, entre otros, de la mano de expertos nacionales e internacionales.



El gerente general de IBM para Uruguay y Paraguay, Fabrizio Carbone.

La jornada, que comenzará a las 16:30 y durará hasta las 21:30 horas, tendrá más de 13 hands-on y más de 10 conferencias.



“En Uruguay trabajamos con muchas startups y emprendedores que son parte del programa global de emprendedores de IBM, donde les brindamos US$ 1.000 por mes y US$ 10.000 en la nube –según el tipo de emprendimiento- para que expandan su desarrollo. Es decir, que pueden llegar a consumir hasta US$ 12.000 al año. Además, los apoyamos con mentoreo técnico, de negocio y de industria”, señaló el ejecutivo.



Y agregó que cuentan con expertise de trabajar con este ecosistema, conocen el talento local y quieren disponibilizar su tecnología para que “creen lo mejor y lleven su idea al próximo nivel”.



El equipo ganador recibirá el primer Call for Code Global Prize, un premio financiero, y tendrá acceso a un soporte a largo plazo a través de la asociación de IBM con la Linux Foundation, así como la oportunidad de presentar la solución a los principales capitalistas de riesgo para ayudar asegurar fondos para llevar su innovación al mercado.



La solución ganadora también hará una transición rápida del laboratorio de desarrollo al mundo real a través de IBM Corporate Service Corps, que envía expertos de IBM a comunidades desatendidas de todo el mundo para aplicar la tecnología a problemas y oportunidades locales.



Se invitará a los participantes del equipo ganador de Call for Code a unirse a uno de estos equipos de Corporate Service Corps para aplicar su solución, con la ayuda de expertos de IBM, para beneficiar a una entidad local, según especifica la compañía.



“Esperamos que Call for Code consolide la participación internacional de la comunidad de código abierto para abordar uno de los problemas sociales más complejos del mundo. La tecnología está para ayudarnos a resolver los problemas más desafíantes del mundo, debe ser accesible, segura y con impacto”, enfatizó Carbone.