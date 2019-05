La idea anticontaminación de la cantina de la FADU que se viralizó en las redes

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

La cantina que funciona dentro de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo (FADU) de la Universidad de la República está dando que hablar en las redes sociales, luego de que un alumno publicara una curiosa política de descuentos a los estudiantes que busca fomentar el cuidado del medioambiente.

Joaquín Sánchez, estudiante de la FADU, posteó en Twitter este martes una foto del cartel con el menú que ofrece la cafetería, en el que se puede apreciar una diferencia de hasta $10 en los precios de las bebidas si el cliente se lleva su propio taza o vaso. “Debería ser ejemplo para muchos”, agregó Joaquín a su posteo.



En poco tiempo la publicación alcanzó más de 4 mil interacciones entre retweets y likes, sumado a las reacciones de muchos usuarios que citaron el tuit aplaudiendo la iniciativa, así como otros criticando el hecho de que se cobre por el agua. "Critican sin saber", respondió el estudiante a esos cuestionamientos.



En la cantina de mi facultad implementaron esta idea, creo que debería ser ejemplo para muchos pic.twitter.com/ObrMj4D5tR — Joa (@joa___sanchez) 15 de mayo de 2019

El cartel también agrega que, para reducir la contaminación, el establecimiento utiliza productos descartables biodegradables y compostables. “Desde hace años se vienen implementando nuevas formas de trabajar en la Facultad, mismo con las organizaciones de estudiantes. Por ejemplo con el acoso, los baños mixtos, y en los bailes primero con vasos descartables y luego reciclables que los podías comprar y quedártelos para no generar tantos residuos”, contó el estudiante a El País.



La iniciativa de la cantina también traspasó fronteras, generando confusiones entre personas en cuyos países la palabra “cantina” hace referencia solamente a un lugar donde se vende vino (que no tendría sentido dentro de una institución educativa), y otros usuarios de Argentina que reclamaban por qué no se vendía mate cocido.