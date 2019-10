¿La humanidad está preparada para el descubrimiento de vida en Marte?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Luego de la Luna, el próximo destino para la NASA es Marte, donde esperan construir una base humana en el futuro. Las evidencias recientes muestran cada vez más que el planeta rojo albergó alguna vez vida, pero la confirmación definitiva no se ha realizado aún.

Dichas pruebas serán recopiladas por los astronautas cuando lleguen por primera vez a Marte, a mediano plazo, pero ¿la humanidad está lista para aceptar que hay vida en otros mundos? El científico en jefe de la NASA Jim Green considera que no.

“Será revolucionario. Comenzará una línea de pensamiento completamente nueva. No creo que estemos preparados para los resultados. No lo estamos”, dijo Green a The Telegraph.



El día que comencemos a enfrentarnos a este debate no está muy lejos. La NASA prepara su rover Mars que será lanzado en mediados de 2020. Recogerá muestras en Marte y las traerá de vuelta por primera vez a la Tierra.

Si los investigadores hallaran rastros de vida en las rocas de Marte, entonces el descubrimiento pondría a prueba nuestros conceptos más básicos sobre la vida y el debate iría más allá del terreno científico.



“Lo que sucede después es un conjunto completamente nuevo de preguntas científicas. ¿Es esa vida como nosotros? ¿Cómo estamos relacionados?”, agregó Green, también director de la División de Ciencia Planetaria de la NASA.



Este año, la NASA confirmó que desea enviar humanos por primera vez a Marte la próxima década. “Queremos aterrizar en Marte en 2033”, declaró el jefe de la NASA Jim Bridenstine.



Una misión para Marte durará al menos dos años a causa de la distancia, ya que solamente el trayecto de ida dura seis meses, frente a los tres días que hacen falta para ir a la Luna.



La ida y vuelta a Marte solo se puede hacer cuando el planeta rojo está situado en el mismo lado del Sol que la Tierra, aproximadamente cada 26 meses.

“El objetivo no es solamente llevar humanos a la superficie lunar, sino probar que podemos vivir y trabajar en otro mundo”, agregó.



Pero la NASA no es la única agencia que pondrá un rover en Marte. La misión ExoMars de la Agencia Espacial Europea (ESA) planea llegar al planeta rojo en el verano de 2020.



Preparada por la ESA y Rusia, esta ambiciosa y delicada misión prevé enviar a Marte un robot móvil europeo para perforar el suelo marciano e intentar encontrar señales de vida pasada en el planeta rojo.



Hasta ahora Estados Unidos es el único país que ha hecho funcionar con éxito robots en la superficie de Marte.