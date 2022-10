HUB.uy: compartir experiencias y conocer lo último en materia de educación

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Educadores, estudiantes, universidades, empresas y gobierno, todos en una misma mesa: esa es la idea detrás de HUB.uy Education & Innovation Summit. El evento tendrá lugar este sábado 22 de octubre de 8.30 a 15.30 hs en North Schools (Ciudad de la Costa) y está dirigido a profesionales de la educación o la neurociencia, funcionarios públicos, empresas, estudiantes de carreras afines y familias interesadas en la temática. La entrada es libre y gratuita.

Dialogar.

La iniciativa es organizada por la Red Educativa Itínere y Hub Educación e Innovación. Darío Álvarez, fundador de la primera y presidente ejecutivo de la segunda, señaló que el objetivo es “provocar conversaciones” y acercar actores que de otra manera no se hubieran cruzado.



A través de espacios de networking, desarrollo profesional, talleres y conversatorios, se busca inspirar y compartir modos de vivir la educación. “Habrá una presentación con autoridades del Ministerio de Educación y Cultura, ANEP y UNESCO donde se abordará el tema central que es construir una ciudadanía global”, indicó Álvarez en diálogo con El País. El evento continuará con espacios en simultáneo para que las personas puedan elegir a cuáles asistir según sus intereses.



El cronograma cuenta con charlas dirigidas a las familias sobre temas vinculados a la adolescencia y al bienestar emocional. “Por ejemplo, cómo convivir con adolescentes y cómo acompañar el proceso vocacional cuando uno tiene un joven que está terminando el bachillerato”, dijo Álvarez.



A su vez, habrá talleres de robótica, pedagogía del arte, hábitos saludables y alfabetización bilingüe. El Museo de Arte Precolombino e Indígena (MAPI) brindará una instancia sobre el desarrollo de culturas originarias y un taller de artesanías en cerámica, entre otros.



Muchas de las propuestas seguirán la metodología de aprendizaje hands on, que significa ‘poner las manos en la masa’. Así lo explicó el fundador de Red Itínere: “La idea es hacer talleres donde el participante se involucre directamente en la producción. Que no solo se muestren casos, sino que se propongan dinámicas para que los adultos trabajen como si estuvieran en un aula”.



Asimismo, el evento tendrá un espacio de networking para seguir fomentando el diálogo. Habrá foodtrucks y un área de distensión con yoga. “La idea de los momentos de pausa cerebral es que puedan llevarse la experiencia y mejorar su calidad de vida”, sostuvo Álvarez.



También estarán presentes varias empresas mostrando sus servicios vinculados a la educación y la innovación. Por ejemplo, organizaciones como Globant o Senpai hablarán sobre los modelos de formación virtual. Además, Fundación Varkey y ReachingU formarán parte de los paneles de cierre presentando las iniciativas de docentes que fueron candidatos al Premio ReachingU al docente uruguayo 2022 y al Global Teacher Prize 2022.

Apoyos.

Esta primera edición del HUB.uy será totalmente presencial, aunque algunos momentos se transmitirán por la cuenta de Instagram @hubeducación, señaló Álvarez. La mayoría de los oradores son uruguayos, pero también habrá algunos de Argentina y se mencionarán propuestas que funcionan tanto en latinoamérica como en España.



Entre los profesionales estarán Jimena Follé, Fabricio Ballarini, Natalia Rosón, Melina Masnatta, Nicolás Durán, Pablo Fiuzza, Darío Alvarez Klar, Gregorio Medina, Diego Tosar, Victoria Varela, Allen Bottrill Gepp, Lorena Fernandez Saez y miembros directivos de la Red Educativa Itínere.



Las organizaciones que acompañarán el evento son Globant, Fundación Varkey, ReachingU, MAPI, Universidad Católica de Uruguay, Fundación Julio Bocca, Senpai, IUADE, Proyecto NASA, DANE, Fundación Perez Scremini, Canastas.uy, Teletón y Nawaiam. A su vez, Álvarez mencionó el apoyo de Editorial Santillana, Bookshop y Mercado de los Horneros.



Las inscripciones son gratuitas y se realizan ingresando al siguiente link: https://cutt.ly/4BuMCoV.