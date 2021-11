Hoy es la última jornada del Día del Club: conocé los detalles

Se acerca diciembre, uno de los meses más anhelados. Fiestas de fin de año, Navidad y vacaciones de verano están a la vuelta de la esquina y para disfrutarlas a pleno es clave adelantarse a las compras clásicas de esta época.



Y qué mejor que hacerlo aprovechando los descuentos del Día del Club, que ayer y hoy celebra su 10° edición, instancia en la que sus socios disfrutarán de importantes descuentos en casi un centenar de marcas adheridas de las categorías moda y cuidado personal, accesorios, decoración y hogar, además de jugueterías y librerías, entre otras.



En concreto, en 93 comercios (ver listado en recuadro) se ofrece 30% off al que se le suma un 10% adicional pagando con tarjetas de crédito Itaú.



Tras el éxito de la edición anterior, se repetirán las 48 horas de celebración .



Si bien la situación sanitaria a nivel país evoluciona favorablemente, con la extensión del Día del Club a dos jornadas se busca evitar las aglomeraciones y disfrutar al máximo los beneficios de ser socio Club.



El canal de ventas online, que se sumó en 2020 y obtuvo una muy buena receptividad estará presente por segundo año consecutivo, llegando a todo el país con más beneficios.

Y es que las compras web (a las que se adhirieron 65 comercios) ahora tendrán idénticos privilegios que las tiendas físicas: este año al 30% off se suma el 10% adicional pagando con tarjetas de crédito Itaú.

“En 2020 la pandemia apresuró nuestro desembarco en el canal online y los resultados fueron muy positivos. La implementación del sistema de entrega de los cupones de descuentos fluyó sin inconvenientes y las marcas contribuyeron a una experiencia de compras exitosa que superó nuestra expectativas”, recalcó la responsable comercial de Club El País, Adriana Vila.



La opción de la compra online trae aparejado importantes ventajas, ya que permite que las personas puedan realizar sus pedidos desde la comodidad de su hogar, en cualquier horario y punto del país.

Cruz roja en el calendario

Para la gran mayoría de los socios de Club El País esta fecha es una de las más anheladas y de las marcadas en su calendario con rojo.



Los socios de Club El País esperan estas fechas ansiosos, pues el ahorro es muy significativo cuando hablamos de un 30% + un 10% abonando con tarjetas de crédito Itaú.



Tal es así que, si bien se da mucha compra por impulso, el aprovechamiento de esta celebración para muchos suscriptores es estratégico y minuciosamente preparado.



De hecho, previo a que se comunique la fecha a realizarse, muchos empiezan a planear sus compras. Con tiempo de anticipación, los socios consultan cúando se celebrará este año y se acercan a los locales adheridos haciendo un relevamiento de productos y precios disponibles.



De este modo, dan comienzo el armado de la lista de compras que generalmente contempla incorporaciones para la renovación del hogar (esa compra pendiente que contribuirá a un mayor disfrute de mis espacios y costo significativo), actualización de guardarropas y, sin lugar a dudas, las compras de Navidad.

En este contexto, generar una propuesta completa es esencial para el éxito de la fecha. Este año son 93 las marcas que participan con sus tiendas físicas de las cuales 65 se suman con su canal online. El pool de marcas adheridas contempla a las mejores propuestas del mercado local. Marcas de tendencia y sofisticación que distinguen por la calidad de sus productos con propuestas versátiles e inspiradoras.



Para graficar la relevancia de esta instancia para sus socios, la responsable comercial del programa de fidelización puntualizó: “En su gran mayoría el descuento de comprar únicamente en el Día del Club supera o iguala el costo de lo que saldría la suscripción anual”.



A su vez, remarcó que año a año el crecimiento en facturación es sostenido. “Esto provoca que el desafío y compromiso sea mayor. Estamos seguros que esta edición también sorprenderá”, remató Vila.

listado

Las marcas adheridas del Día del Club

Las comercios que participan son: Acher, Aguerrebere, Aldo Shoes, Alfombras Zurtán, Alma Boutique, Altamira, Araliz, Arquetipo, Ballon, Barraca Malvín, Be Ganesha, Beauty Planet, Belka Pet Store, Benson & Thomas, Boomerang, Brooksfield, Calesa, Cantegrill Joyas, Caro Criado, Cat, Clarks, Clary Sage, Club House, Collage, Columbia, Cuatroases, D House, Damen, Darko Lighting Devino, Don Baez , Librería Escaramuza, Escool, Espacio Aroma, Óptica Estela Jinchuk, Exel Boutique, Fahoma , Florencia Tapices, Galería de Arte 62 80, Garnie, Gladys T, Glass Defender, Hómini Studio, Hush Puppies Kids, Hush Puppies, Il Baretto, Jansport, Joséphine, Joyería Revello, Kevingston, La Dolfina, La Soleada, Lanka, Límite, Lyte Iluminación Técnica, Macadar, Magnolia, Mandinga, Manos del Uruguay, Margara Shaw, Marina Nature, Martinika Deco, Merrell, Mis Petates, Mistral, NC Joyas, Nova Accesorios, Oklo Óptica y Libros, Óptica Garese, Osa Mayor, Panthai, Pasqualini, Pecarí, Petit Baby, Petrichor, Petunia, Prune, Punto Design, Rockford, Rupia, Sálvora, San Roque, Savia, Taupo, Thomas Trent, Tutto Deco, Uniform & Co, Urban Haus, Uruguay Tapices, Veroca Joyas, Via Sono, Vichi Bijou y Watchme.