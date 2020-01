Hoy se realiza la San Fernando y hay cortes de calles y varios cambios en rutas de ómnibus

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Hoy se realiza 46ª edición de la carrera San Fernando en Punta del Este en la que está previsto que participen más de 5.000 personas y por ese motivo la Intendencia de Maldonado informó que a partir de las 18 horas estará cortado el tránsito en varios puntos del balneario. También se modifican recorridos de ómnibus.

Desde esta mañana se está realizando el vallado de diferentes lugares y la instalación de puestos de hidratación.

A las 19:30 está prevista la largada de la carrera participativa de 5K y a las 21 horas la carrera principal de 10K. El recorrido es el siguiente: el inicio será en Rambla Claudio Williman por senda Sur hasta Rambla Circunvalación Gral. Artigas, luego Calle 18 (Baupres), Calle 31 (Inzaurraga), Rambla Claudio Williman senda Norte, y después avenida Francisco Acuña de Figueroa para finalizar frente a la Intendencia de Maldonado.

"Está previsto que se generen dificultades en las líneas al arribar a la Terminal de Maldonado, y también en los ómnibus que circulan por las avenidas Roosevelt y Francisco Acuña de Figueroa, así como en la Rambla Claudio Williman" informó la Intendencia de Maldonado.



El acceso de vehículos a las playas ubicadas desde la Parada 19 de la Mansa, en Rambla Claudio Williman hasta la zona del Puerto de Punta del Este estará cerrada entre las 18:30 y las 22 horas.



En ese sentido estos son los cambios en las rutas de los ómnibus



Líneas hacia Punta del Este:



Líneas 1, 7 y 21: 18 de Julio, avenida Roosevelt, avenida España, Rambla Claudio Williman, avenida Camacho, Burnett, Sarandí, 3 de Febrero a la derecha (doble mano habilitada exclusivamente para este día), avenida Chiossi, avenida Francia, avenida Pedragosa Sierra, bulevar Artigas, y avenida Francisco Salazar a sus recorridos habituales.

Línea 9: 18 de Julio, San José, Sarandí, 3 de Febrero a la derecha (doble mano habilitada exclusivamente para este día), avenida Chiossi, y avenida Francia a su recorrido habitual.

Líneas 8, 12, 14, 15, 17, 19, 20 y 24: 18 de Julio, San José, Sarandí, 3 de Febrero a la derecha (doble mano habilitada exclusivamente para este día), avenida Chiossi, y avenida Roosevelt a sus recorridos habituales.

Línea 28 a San Carlos: avenida Roosevelt, avenida Camacho, Burnett, 18 de Julio, y avenida Roosevelt a su recorrido habitual.



Líneas hacia Balneario Buenos Aires:



Líneas 16 y 55: 18 de Julio, San José, Sarandí, 3 de Febrero a la derecha (doble mano habilitada exclusivamente para este día), avenida Chiossi, y Democracia a su recorrido habitual.



Líneas locales:



Líneas 49 y 50: se suprime el recorrido de la Rambla (playa) a partir de las 18 horas.

Línea 49 (hacia Terminal): 18 de Julio, avenida Roosevelt a su recorrido habitual.

Línea 50 (hacia Lausana): 18 de Julio, avenida Roosevelt a su recorrido habitual.

Línea 50 (hacia Agencia): avenida Roosevelt, avenida Camacho, y Dodera a su recorrido habitual (NO ingresará a la Terminal de Maldonado, debiendo trasladarse a la parada de Dodera y Ledesma, frente a la Junta Departamental).

Línea 51 (hacia Terminal): avenida Camacho, Formosa, avenida Roosevelt, y Terminal de Maldonado a su recorrido habitual.

Línea 52 (hacia Terminal): 18 de Julio, avenida Roosevelt, y avenida Camacho a su recorrido habitual.



Líneas hacia Maldonado:



Líneas 1, 7 y 21: avenida Francisco Salazar, bulevar Artigas, avenida Pedragosa Sierra, avenida Francia, avenida Chiossi, 3 de Febrero, Zelmar Michelini, doblando a la izquierda por avenida Roosevelt, avenida Camacho, Rambla Claudio Williman, avenida España, avenida Roosevelt, avenida Camacho, y Dodera a sus recorridos habituales (NO ingresará a la Terminal de Maldonado, debiendo trasladarse a la parada de Dodera y Ledesma, frente a la Junta Departamental).

Línea 8: avenida Roosevelt, avenida Chiossi, 3 de Febrero, 18 de Julio, y avenida Roosevelt a su recorrido habitual.

Línea 9: avenida Francia, avenida Chiossi, 3 de Febrero, 18 de Julio, y avenida Roosevelt a su recorrido habitual.

Líneas 12 y 17: avenida Roosevelt, avenida Chiossi, 3 de Febrero, 18 de Julio, avenida Roosevelt, avenida Camacho, Dodera, Arturo Santana, Santa Teresa, avenida Chiossi, y Democracia a su recorrido habitual.

Línea 16: 3 de Febrero, 18 de Julio, avenida Roosevelt, avenida Camacho, y Dodera a su recorrido habitual.

Líneas 14, 15, 19, 20 y 24: avenida Roosevelt, avenida Chiossi, 3 de Febrero, 18 de Julio, avenida Roosevelt, avenida Camacho, y Dodera a sus recorridos habituales.

Línea 28: Rincón, 3 de Febrero, 18 de Julio, avenida Roosevelt, avenida Camacho, y calle Dodera a su recorrido habitual.

Línea 100: avenida Roosevelt, avenida Camacho, Burnett, 18 de Julio, y San José.



Línea 100 hacia Piriápolis:



Línea 100: 18 de Julio, avenida Roosevelt a su recorrido habitual (NO ingresará a la Terminal de Maldonado, debiendo trasladarse a la parada de 18 de Julio y San José).