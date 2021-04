Hoy se celebra el Climate Live, concierto para tomar conciencia sobre el cambio climático

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

A las 19 horas de hoy comenzará la serie de conciertos Climate Live que busca concientizar sobre el cambio climático y de la que formará parte Uruguay.



La iniciativa tendrá lugar en 40 países del mundo en simultáneo. Es organizada por el movimiento juvenil Fridays For Future, que surgió de la mano de Greta Thunberg en Suecia en 2018 y que tiene su representación en nuestro país.



“En 2019, Frances Fox, una activista de Inglaterra, empezó a ver que en todas las huelgas que se estaban haciendo había personas que todavía no se involucraban en la lucha climática y no se veía la importancia de la toma de medidas sobre el tema. Desesperada ante eso y aficionada a la música y los conciertos, pensó ‘capaz que la música puede unir a toda esta gente’”, contó Carolina Cuesta, integrante de Fridays For Future Uruguay.



La idea fue realizar un concierto en 2020, pero la pandemia de la COVID-19 obligó a pasarlo para 2021 y hacerlo en forma virtual a través de la plataforma Twitch.



De Uruguay participarán los artistas Eli Almic, Majo Hernández, Slow burnin’ y Matías Maldonado. Cada uno grabó un video para la ocasión.



“El Climate Live tiene tres objetivos fundamentales: educar a la población sobre el cambio climático, concientizar; involucrar a la gente en la lucha, y empoderar a activistas y sobre todo a autoridades de gobierno para tomar acción climática”, señaló Cuesta a El País.



Por eso es que en el evento, además de música, habrá discursos en los que se informará de la crisis climática por la que atraviesa el planeta.



“Hay una crisis sanitaria por la COVID, pero se le está dejando de dar importancia a lo que viene un poco más atrás, que es la crisis climática, que ya está ocurriendo en muchos países. Se vienen cosas que, llegado cierto punto, no va a haber vacunas que nos amparen, no va a haber vuelta atrás. Tenemos que tomar acciones porque no hay un planeta B”, destacó la activista uruguaya.



Fridays For Future es un movimiento pacífico, apartidario, sin fines de lucro, que no promulga la violencia ni el vandalismo.



Todos aquellos que quieran ver el concierto pueden encontrar el link en las redes sociales de Fridays For Future Uruguay (Instagram, Facebook, Twitter).



El 16 de octubre de este año se realizará el segundo Climate Live, pocos días antes de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Tienen la esperanza de que para esa fecha el concierto pueda ser presencial.