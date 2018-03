Hora del Planeta: Lo que hay que hacer antes, durante y después

Entre las 8:30 p.m. y 9:30 p.m., más de 170 países participarán de este movimiento reduciendo su consumo de electricidad. Para que puedas comprometerte a esta causa, te presentamos una guía de lo que puedes hacer en el marco de este evento.



1. Consuma menos energía desde temprano, antes de la hora fijada.

Si bien la convocatoria mundial a apagar la mayor cantidad de luces posible es entre las 8:30 p.m. y las 9:30 p.m. de este sábado 24 de marzo, lo ideal es que en ese día nuestro consumo de energía eléctrica sea menor a lo habitual. No encendamos las luces que no son necesarias y desconectemos los equipos sin emplear.



2. Un respiro de energía, pero con mucho cuidado.

¿Qué hacer durante una hora en tinieblas? Podemos aprovechar para pasar un tiempo de calidad con la familia. Hay que conversar, tener juegos de mesa a la mano, contar cuentos, etc. Se pueden usar algunas velas como fuente de iluminación alternativa, pero con mucho cuidado para no causar ningún tipo de accidentes.



3. Actividades en las calles y edificios emblemáticos.

Muchas instituciones se unen año a año a esta campaña, y se suelen realizar eventos al respecto. Localice la agenda de actividades públicas y busque esas distracciones ‘offline’ y desconectadas para usted y su familia. Eso sí, tome las precauciones necesarias porque transitará por algunas calles sin iluminación.



4. Una campaña ambiental que debe extenderse.

Desde hace unos años, la campaña de la Hora del Planeta se representa como un 60 horas más (60 +); es decir, busca que esas costumbres de control de energía se extiendan más allá de un solo día. De esa manera, el planeta tendrá un menor impacto por el uso de electricidad y usted podrá ahorrar en el consumo de ese servicio.