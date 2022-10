Se hizo un tratamiento dental para mejorar su sonrisa y el resultado la dejó devastada

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Lauren Hartley, una joven inglesa de 23 años, reveló a través de su TikTok que había pagado £ 180 libras (unos 8.600 pesos uruguayos) para conseguir unos dientes más blancos, sin embargo, los resultados no fueron los que ella esperaba.



"Me veo como una caballo, no necesito esta sonrisa", revela la mujer en el video de pocos segundos en los que muestra unos dientes exageradamente blancos que sobresalen demasiado de sus labios.



La joven inglesa reveló que pagó el procedimiento porque había visto que las reseñas eran buenas. "£ 180 para verse como un caballo. Ni siquiera puedo hablar", dice en el video viral, que dura 20 segundos y ya tiene más de 3 millones de reproducciones.

Afortunadamente, no se trata de un procedimiento permanente, sino de una nueva técnica que usa carillas postizas y temporales, su nombre en inglés es clip in veneers, un tipo de dentadura que se adhiere a los dientes originales para dar la ilusión de una dentadura que ha pasado por un proceso de ortodoncia y blanqueamiento.

¿Cómo funciona el diseño de sonrisa?



Hartley reveló que ella compró su prótesis en "Need that smile" por un precio equivalente a más de US$ 200, lo que representa un descuento significativo, ya que el precio original ronda los US$ 450 (unos 18.538 pesos uruguayos).



En los comentarios, la joven recibió diferentes recomendaciones: “Ven que en Colombia te hago una belleza de diseño en cerámica. Quedarás encantada”. En tanto, otra persona inició una polémica respecto al precio: “Por 180 qué esperabas”, cuestionó.



Lauren no se quedó callada y le explicó que ya había visto casos de éxito. “Están en oferta desde £ 400. No soy la única persona que los compró. Vi a otras personas y se veían bien, por eso lo hice yo mismo”, replicó la joven.