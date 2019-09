Dos historias uruguayas se escriben a varias manos a través del ciberespacio

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Hace poco más de un mes y medio, a Federica Bordaberry (22 años), estudiante de Ciencias de la Comunicación y periodista en actividad, se le ocurrió hacer una novela colaborativa. “No fue porque lo hubiera visto en algún lado. Me han comentado que se ha hecho, pero nunca me lo mostraron”, confesó la impulsora de la iniciativa Novela Montevideana.



Con la ayuda de sus amigos estudiantes de Comunicación armó las cuentas de Twitter @NovelaMontevid1 y de Instagram @novelamontevideana en las que se da a conocer la propuesta, con toda la información necesaria para que se entienda de inmediato. A eso le sumó el correo electrónico [email protected]



“Proyecto literario que tiene como objetivo construir la primera novela escrita por una ciudad entera”, así se describe en esas cuentas la idea de Federica quien, como única condición, pide que los participantes vivan o hayan vivido en Montevideo. “La intención es que captes el aire montevideano porque así se te facilita mucho más escribir y entender lo que se está contando”, explicó.



Como editora del proyecto, Federica escribió la primera carilla de la historia. “Puse un tiempo, un espacio y un personaje, que era femenino. No le puse nombre ni edad”, detalló.



Así nació Carolina, una mujer en medio del delirio de un romance pasado. Quienes la han seguido en la escritura le vienen dando un rumbo romántico a esta novela que, por el momento, tiene unos 60 escritores esperando a que les llegue el turno de escribir su carilla (unos cinco mil caracteres).



“Hay mucho de ese ambiente joven, uruguayo, en decadencia, que escucha música de los 80 americana y que toma whisky”, contó sobre el tema que domina en los participantes, que son en su mayoría jóvenes de entre 20 y 30 años, más mujeres que hombres, y asociados al ambiente artístico, más que nada al mundo del teatro.



El mecanismo es sencillo. Los interesados le mandan un mensaje a la editora, ella los pone en la lista y les va avisando cuándo es el turno de cada uno. Les comparte un documento de Google Drive con lo que se ha escrito hasta la fecha y les da cinco días para leerlo y escribir su parte. Luego procede a realizar su trabajo de edición para que la novela siga un estilo y esté unificada.



Los lectores no van a saber qué carilla escribió cada uno, pero sí van a conocer quiénes son los colaboradores porque se participa con nombre y apellido; no se aceptan seudónimos.



Ya han escrito 10 personas y la idea es llegar, al menos, a las 150 páginas, lo que se traduciría en cinco meses más de trabajo.



Un requisito de Federica es que, una vez que cada uno haya escrito su parte, comparta la existencia de esta propuesta para que se conozca y se sumen más interesados. La editora es quien decide cuándo se termina la novela y su objetivo es que se pueda publicar.



Qué tan buena es la pluma colaborativa Tanto Federica Bordaberry, impulsora de la Novela Montevideana, como Nicolás Alberte, coordinador de la novela 25 Aniversario de Editorial Planeta, destacaron que el nivel de escritura de los participantes de sus respectivos proyectos es bastante bueno.

En el caso de la Novela Montevideana, al tratarse de un grupo más amplio y con menos requisitos de selección, se encuentran los casos más extremos. Federica relató que ha corregido “cosas que son un desastre, que decís ‘este tipo no puede escribir nada más en su vida’; he tenido gente que me ha dicho ‘disculpá, el nivel literario es muy alto y no estoy habilitado para participar’ y se bajan, y me ha tocado gente que la rompe toda, que decís ‘¡guau, ojalá escribieras el resto de la novela!’’.

Ella intenta que todos estén presentes, echando mano cuando corresponde.“Lo importante es que hagan el ejercicio de escribir. Es el objetivo: decir que el montevideano promedio puede escribir”, remarcó.

El proyecto de Planeta ha sido más selectivo, entonces registra un nivel de escritura “muy bueno y competente”, según Alberte. “Después te podrá gustar más o menos la forma en que escribe cada uno, como pasa con cualquier escritor”, apuntó el editor.

Entre los participantes hay muchos escritores, algunas personas con libros publicados y hasta ganadores de premios. “En general son todos muy creativos y con muchas ganas de escribir. Se formó un grupo de buena gente, que es lo más importante”, destacó.

También están los que tienen poca o ninguna experiencia y hay que ayudarlos un poco más. Por ejemplo, contó el caso de un señor mayor que resultó seleccionado pero no tenía smartphone, por lo que tuvo que hacerse de esta herramienta para participar.

Novela aniversario.

Para festejar sus 25 años de presencia en Uruguay, la Editorial Planeta decidió seleccionar a 25 personas para escribir la primera novela vía WhatsApp. La misma deberá estar pronta y publicada el próximo 6 de diciembre, día exacto del aniversario.



El escritor y publicista Nicolás Alberte, que el año pasado publicó su novela Te odio eternidad con Planeta, fue el elegido por la editorial para coordinar el grupo que está trabajando desde el pasado 1° de julio. Se inscribieron alrededor de mil personas, a las que se les pidió que en un párrafo dijeran por qué debían ser seleccionados y sobre qué genero les gustaría escribir.



Se trató de armar un grupo heterogéneo, en cuanto a edades y contextos. Así se llegó a un conjunto en el que predominan las mujeres y la edad promedio está entre los 35 y los 45 años; al tiempo que hay muchos universitarios. Varios son escritores, algunos con libros publicados, que han ganado premios o que concurren a talleres literarios.



Si bien para el lanzamiento del proyecto se vieron en persona y volvieron a juntarse al finalizar el primer capítulo, todo el proceso de escritura se realiza vía WhatsApp. Con Alberte como moderador, se van tirando ideas y delineando lo que se escribirá en cada uno de los cinco capítulos que conforman la novela. “En una semana, más o menos, la historia ya estaba delimitada en sus grandes rasgos. Ya sabemos dónde va a terminar, aunque la cosa puede cambiar”, explicó el editor, quien dividió al grupo en equipos que cuentan las distintas partes de la historia.



Hay un personaje protagónico, que es una mujer uruguaya de unos 40 años, que vive en otro país y debe regresar a Uruguay por temas familiares, y en ese retorno descubre una historia que tendrá que investigar.



“Me sorprendió la coincidencia de muchos de los participantes de querer contar una historia de exilio, de gente que se había ido y había vuelto. Se ve que somos una sociedad muy migrante”, señaló Alberte, responsable de darle un mismo tono a los textos y agregar lo que haga falta. “Si hablamos en términos de música, hago que todos los instrumentos suenen en un mismo tono y afinados”, apuntó.



Se llevan escritas unas 120 páginas y se estima que se llegará a un libro de entre 150 y 200 páginas. “Es el tamaño de una novela de las que se editan normalmente en Uruguay, lo cual me pone muy orgulloso del trabajo que estamos haciendo. Estoy muy contento con la calidad del material que hemos generado. Anticipo que va a ser una novela muy legible”, destacó el editor.

El mayor premio es lograr la publicación Editorial Planeta ofrece la publicación de la novela en formato digital y en papel como uno de los premios para sus 25 autores. Estos recibieron 10 títulos de Planeta más la novela Te odio eternidad, de Nicolás Alberte, al ser seleccionados. Al terminar cada etapa planificada, se premia a los más activos con otros cinco títulos. En cuanto a la Novela Montevideana, la intención de Federica Bordaberry es publicar un libro de unas 150 páginas para el que “solo se cobre el costo de impresión y de producción; los autores no recibirían plata por colaborar”.