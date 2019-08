La historia detrás de cuatro bares centenarios que subsisten en Montevideo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Al caminar por las calles de Montevideo, no solo se pueden observar edificios emblemáticos que superan los 100 años de edad sino que también hay locales gastronómicos que aún hoy pueden ser visitados y que han sobrevivido en pie un siglo o más. En algunos casos, dentro de esos establecimientos, todavía quedan vestigios de aquellas épocas, como heladeras, balanzas o mostradores antiguos, pero lo que sí ha cambiado –y mucho– son las costumbres.

Lo que antes eran bares a los que solo entraban los hombres, hoy han pasado a convertirse en lugares más familiares, de pareja o para ir con amigos, donde se puede no solo tomar, sino también probar una variedad de propuestas gastronómicas.



En la esquina de Enrique Muñoz y José Benito Lamas, está emplazado desde hace 103 años La Giraldita –hoy “Mi Querida Giraldita”– que se ha convertido en un clásico de Pocitos. Entrar allí es transportarse a los bares de otra época, pero con un toque moderno: el mobiliario se mantiene prácticamente igual que en sus comienzos, con el mostrador de madera y mármol, y la vitrina que se usaba en la época en la que allí funcionaba también un almacén. La heladera de madera con los seis compartimientos detrás del mostrador y las baldosas rojas y amarillas con sus marcas por el paso del tiempo, también datan de los comienzos del bar.



“Antes, el establecimiento –como la mayoría– era mitad bar y mitad almacén. Al boliche, por disposición de los dueños, solo podían ingresar los hombres, porque consideraban que cuando estaban las mujeres, ellos se controlaban más y no consumían lo mismo”, contó Andrea, encargada del bar.



El whisky era lo que más se consumía y los dueños, dos españoles que se habían radicado en Uruguay, vivían en el fondo para atender a cualquiera que se acercara al bar. “Abría todo el día y podías ir a tomar algo a cualquier hora. Incluso en las fiestas abrían en la mañana y terminaban como a las 11 de la noche, cuando la gente se iba a festejar a sus casas”, relató la encargada.



El bar intenta mantener la esencia de sus comienzos pero dejó de ser un boliche solo de tragos para convertirse en un espacio gourmet. “A veces viene gente que se para en la barra a recordar cuando venía con el padre y te piden un trago. Yo los dejo un ratito, pero después les pido que tomen asiento porque ya no es un boliche de tragos”, dijo Andrea.



Por las mesas de la Giraldita han pasado personalidades de todos los ámbitos, incluso, Juan Carlos, el exrey de España.

El lugar conserva antiguos objetos que adornan el restorán. Foto: Marcelo Bonjour

Centenario

Hace exactamente 100 años abría sus puertas el Bar Tabaré. Una familia de inmigrantes españoles llegó al país y compró la casona ubicada en la esquina de Zorrilla de San Martín y Tabaré y montaron de un lado el bar y del otro un almacén. El nombre del lugar lo eligieron en honor a una de las obras más famosas del escritor uruguayo Juan Zorrilla de San Martín, un hombre muy vinculado al barrio.



“En aquella época lo tradicional era que el bar fuera atendido por el hombre y el almacén por la mujer”, contó Germán, uno de los socios del bar. Al igual que en el caso de la Giraldita, hoy el mobiliario en el Tabaré se conserva casi tal cual desde hace un siglo. Las mesas y sillas, aunque no lograron conservarse, son una imitación exacta de las de las originales: una base de madera y la tapa de mármol.



En ese entonces, el lugar, por su cercanía al faro de Punta Carretas, era frecuentado en su mayoría por pescadores artesanales que luego de pescar subían hasta el bar a tomar una grapa, una caña o un café. “El paisaje dentro del bar era muy curioso: los costados de las mesas, las paredes y las ventanas solían estar tapizadas de cañas de pescar”, expresó Germán.



Para la década de 1990, ese tipo de bares-almacén entró en decadencia y fue entonces cuando debió reconvertirse: manteniendo la infraestructura y la esencia original, pasó a ser un bar y restorán y se eliminó el almacén. Fue en esos años y hasta principios del 2000 que el bar tuvo un gran auge y, según Germán, “fue un boliche famosísimo y de moda en Montevideo”.



Por las mesas del Bar Tabaré han pasado varias personalidades: desde el campeón mundial, Obdulio Varela, que según cuentan, iba a tomarse sus grapas y cañas, hasta Carlos Gardel; y más acá en el tiempo Eduardo Larbanois, Francis Andreu, Ruben Rada y Julio Cobeli, famoso guitarrista de Alfredo Zitarrosa.

El Bar Tabaré también posee objetos centenarios. Este año cumple un siglo de vida. Foto: Marcelo Bonjour

Tradicional

A diferencia de los anteriores, el centenario Bar Luz, ubicado en Avenida Rivera y Joaquín Requena, no funcionaba como un almacén y bar, sino que tenía otra especialidad: era bar y peluquería. “En esa época era típico que en las viviendas hubiera además un negocio, porque la gente que llegaba del extranjero a instalarse a Uruguay tenía que vivir de algo”, explicó Armando Arza, expropietario del negocio que tiene 106 años.



Recordó que la peluquería estaba en una sala contigua y los mozos les acercaban los tragos a los parroquianos mientras se cortaban el pelo. Contó que era principalmente un bar de tragos y que no existía la costumbre de comer allí. “Tal vez se le daba algún picadillo, como un chorizo picado. Y tampoco había mucha variación de tragos como sucede ahora: era caña, grapa, vino en barril y no mucho más”, recordó Arza.



En los intervalos del cine que se encontraba frente al bar, la gente cruzaba a tomar algo. Con el tiempo, al igual que sucedió con otros bares, se eliminó la peluquería y pasó a ofrecer propuestas gastronómicas “rápidas”, como pizzas y chivitos. Las artistas argentinas Moria Casán y Carmen Barbieri fueron algunas personalidades que pasaron por el bar, como así también el cantante uruguayo Jaime Roos.

Estudiantes

Hace 127 años se instalaba uno de los bares más reconocidos de Montevideo: el bar Sportman, en 18 de Julio y Tristán Narvaja. Desde sus inicios, dada su ubicación frente a la Facultad de Derecho, solía ser frecuentado en su mayoría por estudiantes y profesores universitarios, al punto que la mayoría lo conocía como “el bar de los estudiantes”.



“Venían constantemente a repasar los últimos apuntes o se juntaban a tomar un café, una grapa, a fumar un cigarro y hablar de bueyes perdidos. Eso con el tiempo fue cambiando”, dijo Manuel Martínez, el actual dueño del Sportman.

El Bar Sportman siempre fue conocido por ser "el bar de los estudiantes". Muchos iban a repasar sus apuntes antes de un examen. Foto: Marcelo Bonjour

Relató que en los inicios, además de bar, funcionaba una peluquería, había un billar y mesas de ajedrez de mármol. También se podían realizar apuestas para las carreras de caballos. Y con el pasar de los años, durante la dictadura militar, fue “bar y refugio”.



“Más de una vez se armaba lío en frente, en la universidad, y los estudiantes cruzaban para acá; mi padre los recibía y los escondía en el sótano. Cuando entraba la policía a los gritos les decía que no había nadie”, contó. Martínez señaló que en esa misma época entraron a caballo en el Sportman y los animales resbalaban en la baldosa lustrada.



De la época inicial del bar no quedan más que recuerdos, dado que el mobiliario antiguo del lugar no se logró conservar. En 1981 el edificio donde estaba el Sportman fue demolido y vuelto a construir. “El mostrador era una belleza, era mármol de cuatro colores con granito. No tuvimos la visión de haber mantenido eso, aunque tampoco sé cómo lo hubiéramos hecho porque el edificio se derrumbó hasta los cimientos”, contó el propietario.



Por el Sportman han pasado personalidades de todos los rubros: historiadores, políticos, diputados, senadores y profesores de alto rango. Estuvo el expresidente de Brasil, Lula Da Silva, cuando aún era sindicalista y no había llegado al gobierno y el expresidente argentino Carlos Menem. Mujica y Batlle también pasaron por allí.



Martínez recordó que la primera reunión de la Comisión para la Paz que se formó en el primer gobierno de Tabaré Vázquez para investigar temas en materia de derechos humanos, se hizo allí. “Al día de hoy siguen viniendo muchas personas conocidas”, aseguró.