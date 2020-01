Tecnología híbrida y frenado autónomo de emergencia: nueva tendencia en SUV

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Las camionetas SUV están conquistando al mundo automotor. Su combinación de todo terreno y deportivo les permite adaptarse tanto a ciudad como a caminos off-road, y resultan la opción ideal para aquellos que buscan alimentar el espíritu aventurero sin sacrificar comodidad.



En 2019, con 300 unidades vendidas, Mercedes-Benz se posicionó por décimo sexto año consecutivo como el líder dentro del sector premium local. Del total de unidades comercializadas, el principal volumen se concentró en las categorías GLA y GLC del segmento SUV.



En este sector la marca alemana es pionera por varios motivos. Fue una de las primeras en apostar a la tecnología híbrida, que combina motores a combustión y eléctricos para un mejor rendimiento, y también al sistema de frenado autónomo, elevando el estándar de seguridad a nivel local.



La última camada de vehículos incluye además Mercedes Benz User Experience, un sistema de infoentretenimiento con doble pantalla que plantea una experiencia totalmente nueva en la cabina, y que marca el ingreso de la marca en la inteligencia artificial.



Con motivo de "Una experiencia SUV", el especial de El País dedicado a este mercado, Mercedes-Benz presenta sus tres camionetas más destacadas: GLA 180, GLA 200 Urban Plus y GLC 300 E 4Matic. Esta última con un sistema híbrido y tracción integral.



GLA 180

Gracias a su precio accesible dentro del mercado de alta gama, la GLA 180 es uno de los modelos más vendidos de Mercedes-Benz en el mundo.



Es una SUV de tamaño compacto, con un diseño deportivo y moderno. A nivel de mecánica, ofrece un potente motor de 1.6 litros y 122 CV, con dos opciones de transmisión: una manual de seis cambios y una automática secuencial de doble embrague y siete cambios. Cuenta con cuatro modos de conducción Dynamic Select, que ajustan el acelerador, la suspensión y la transmisión a las necesidades del trayecto.



Su equipamiento interior incluye todos los detalles que identifican a un producto de lujo. Desde interiores de cuero, volante multifunción con 12 botones y pantalla de 7 pulgadas, hasta control de velocidad crucero y limitador de velocidad.



Pero su diferencial está en la seguridad, ya que fue el primer vehículo del país en introducir el sistema de frenado de emergencia autónomo. Gracias a una combinación de radares y sensores, esta tecnología detecta los vehículos precedentes, y si considera que existe el peligro de un choque emite una alarma en el cuadro de instrumentos.



Si no se disminuye la velocidad, el sistema emite además un sonido intermitente, y cuando el conductor comienza a frenar lo asiste aumentando la presión del freno. En el caso de que el conductor no reaccione ante las advertencias, frena en forma automática.



Según un estudio elaborado por el Insurance Institute for Highway Safety de Estados Unidos, el frenado de emergencia autónomo redujo las demandas por lesiones en hasta un 35%. Esta innovación junto a otros elementos de protección como detector de fatiga, frenos Adaptive Break y control de estabilidad la hacen una de las opciones más seguras del país.



GLA 200 Urban Plus

En materia de diseño e interiores, posee casi las mismas características que la GLA 180, pero le agrega un motor más potente de 1.6 litros y 156 CV, asociado a una caja automática de siete velocidades con doble embrague.



Es un vehículo familiar, con espacio sobrado para 5 personas y comodidades como climatizador automático bizona, volante regulable en profundidad y altura, y confort especial en los asientos. De serie incluye también una pantalla de 7” y un sistema multimedia con conexión Bluetooth e integración para smartphone a través de Apple Car Play y Android Auto.



Su exterior agrega algunos detalles que contribuyen a sofisticación, como los faros principales LED High Performance y la función Coming Home, que al desbloquear da la bienvenida al conductor mediante un excepcional juego de luces.



Otras innovaciones respecto a la GLA 180 son el techo panorámico de dos piezas, el baúl con portón eléctrico (que se abre con solo mover el pie debajo del paragolpes trasero) y el sistema Parktronic. Este detecta un espacio libre, indica en qué posición ubicarse y luego se apodera de la dirección y realizar las maniobras para estacionar. Lo único que debe hacer el conductor es poner reversa y manejar los pedales de acelerador y freno.



En materia de seguridad, a elementos esenciales como siete airbagas y anclajes ISOFIX para sillas infantiles se agrega la mejor tecnología de Mercedes-Benz: frenos Adaptive Break, sistema antibloqueo ABS, arranque de pendientes, programa de estabiliadad ESP, freno de mano eléctrico y control de presión de neumáticos.



GLC 300 e4MATIC

La GLC 300 e 4MATIC una de las camionetas más equipadas del mundo Mercedes-Benz. Se basa en una tecnología híbrida enchufable, que lleva el rendimiento y eficiencia a límites inéditos, al punto de recorrer unos 40 km por cada litro de combustible.



Este sistema funciona en base a la combinación de dos motores. Por un lado un impulsor de combustión interna de 2.0 l y una potencia de 211 CV, y por otro un segundo motor eléctrico de 113 CV. Trabajando en conjunto, ambos equipos logran una potencia combinada de 320 CV y hasta 700 Nm de par.



La gran ventaja de esta GLC es que ofrece distintos modos para combinar y aprovechar mejor ambas motorizaciones. Por ejemplo, en E-Mode funciona únicamente el impulsor eléctrico (con una autonomía de unos 50km).



Luego está el Hybrid, en donde a medida que se lo exige, la camioneta alterna ambos motores de manera automática. La función E-Save, en tanto, hace que baterías se gasten lo menor posible y finalmente en Charge trabaja solo el motor a combustión mientras regenera la batería.



Mercedes Benz GLA 300 e2

Las dos versiones cuentan con el sistema de tracción integral permanente de Mercedes-Benz, que asegura estabilidad ante cualquier superficie, ya sea asfalto mojado, barro o arena. Al igual que la GLA 180, viene con el mejor equipamiento en materia de seguridad, incluyendo frenado autónomo de emergencia.



Por último, es uno de los primeros vehículos en incorporar el sistema multimedia Mercedes Benz User Experience (MBUX), con un despliegue de tecnología y pantallas táctiles que plantean una experiencia totalmente nueva en la cabina.



Gracias al comando de voz inteligente (que se enciende con la frase “Hey Mercedes), se pueden controlar las funciones de infoentretenimiento y confort sin mover un solo dedo, y es capaz de reconocer el lenguaje natural y los enunciados indirectos.



Las camionetas GLA 180, GLA 200 Urban Plus y GLC 300 e4MATIC forman parte de Una experiencia SUV2, un especial de El País que reúne la información de los principales modelos del mercado, acompañada de un despliegue inédito de imágenes, videos e infografías.