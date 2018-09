¿Qué hay de cierto en que pueden hacer un "secuestro virtual" de nuestro celular?

La Policía de varias partes del mundo advierte sobre posibles fraudes por mensajería de WhatsApp. Ante la situación, el Ministerio del Interior emitió un aviso a la población para aclarar que si bien en nuestro país aún no se han reportado casos, Interpol se ha comunicado para mantener a las autoridades uruguayas al tanto de lo que está sucediendo.

Los policías de la región están poniendo en conocimiento una modalidad que viene afectando a los usuarios del programa de mensajería.

La Unidad de Comunicación del Ministerio del Interior (Unicom) informó que las víctimas reciben un mensaje de texto desde un número extranjero del cual se envía un Código 991-210 y un link. E inmediatamente reciben un mensaje de un contacto de WhatsApp para que le reenvíe el código. Después de unos segundos pierden el control de su WhatsApp a manos de quien envió el mensaje malicioso.

De ese modo, explican, se produce "un secuestro virtual", en el que la persona que ataca registra el número telefónico de la víctima en la aplicación de otro teléfono, accediendo a la sesión de WhatsApp y pudiendo leer y enviar mensajes a su nombre, acceder a grupos, etc.

La recomendación es que si la persona que recibe ese mensaje no ha solicitado ningún código de verificación no ingrese al link ni comparta ese código que le llegó. De no ser así, estará "completando el proceso de alta del atacante", explica Unicom.



Interpol Uruguay recibió advertencias de colegas de la región, pero por el momento en nuestro país no se han registrado casos.



Al consultar en la Línea Verde del ministerio sobre qué es lo que buscan los estafadores, respondieron que por el momento no cuentan "con información que nos permita determinar con qué finalidad se hace dicha maniobra".