Hartos de maltratos, empleados renunciaron al mismo tiempo y la acción se volvió viral

En un entorno laboral, el clima de trabajo es clave para que los empleados se sientan cómodos con sus tareas y, en consecuencia, mejoren los resultados del negocio. Si el ambiente es hostil, es posible que muchos se quejen y que otros tantos renuncien. Esto fue lo que pasó en una tienda de zapatos en Virginia, en Estados Unidos.

Hartos de los maltratos recibidos por su jefe, todos los empleados se pusieron de acuerdo y decidieron renunciar a la vez, abandonando todos juntos sus puestos de trabajo. No se trató de una protesta, sino de un verdadero acto de renuncia colectiva.

Una de las trabajadoras involucradas publicó el video en TikTok, donde los empleados relatan, antes de abandonar sus puestos, cómo se sienten con la decisión. Mientras que algunos aseguran sentirse “muy bien”, otros parecen algo desconcertados.



Junto con el video, la tiktoker, identificada como @garwood8812, escribió: “Cuando todo el personal decide abandonar el departamento de calzado en cuestión de minutos. Para nuestro DM (gerente directo), todos te odiamos y no te olvides de arreglar los escaparates. Departamento de zapatos, has sido real, has sido divertido, pero seguro que no has sido realmente divertido”.

El video se convirtió en viral de inmediato. Hasta el momento, acumula más de tres millones de reproducciones y miles de comentarios, en su mayoría, dando ánimos y felicitando por su valentía y lealtad a los trabajadores.



Entre los comentarios más populares se destacaron los testimonios de dos empleadas que habían pasado por la misma tienda: “Como antigua trabajadora de esta empresa, lo entiendo perfectamente”, “Odiaba ese trabajo, me despidieron porque otro empleado robó y yo no me enteré”. También hubo referencias al hecho de que todos se llevaban bolsas de zapatos: “Parece que todos están usando su descuento de empleado una última vez antes de abandonar definitivamente las instalaciones”.

El increíble récord de los empleados de un supermercado para cambiar su diseño

Pero no en todos los ambientes de trabajo se respira un mal clima laboral. En otros, el espíritu de equipo puede asombrar a más de uno.



La usuaria Tammy Lynn Turley (@tammylynnturley), causó asombro entre los usuarios en Internet tras publicar un video en TikTok en el que se puede observar cómo las grandes empresas pueden reorganizar todos los productos de la noche a la mañana. En el clip, los empleados del supermercado empujan un estante gigante hacia una nueva ubicación.



Tammy Lynn Turley decidió ir de compras y, sin pensarlos dos veces, acudió al supermercado. Al llegar a la tienda, la joven se percató de que un grupo de trabajadores realizaba algunos cambios dentro del establecimiento.



En ese sentido, Tammy se acercó y quedó impactada al darse cuenta cómo los empleados cambiaban el diseño de la tienda en tiempo récord: en lugar de sacar los productos del anaquel y moverlos, los trabajadores simplemente trasladaban los estantes ellos mismos.



En el clip se puede ver a los empleados del supermercado empujando un estante gigante hacia una nueva ubicación. Esta escena dejó atónita a Tammy Lynn, quien se encargó de grabar el momento para luego publicarlo en su cuenta.



En menos de tres semanas, el video de @tammylynnturley superó los seis millones de reproducciones. Por si fuera poco, la publicación también “estremeció” a varios cibernautas, pues pensaban que “los estantes estaban atornillados al piso”.