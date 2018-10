Halloween con menos terror y más actualidad

Esta celebración importada del mundo anglosajón se instaló en Uruguay hace alrededor de dos décadas, y crece a ritmo acelerado y constante cada año.

Halloween llegó para quedarse y esa sensación se palpita en la calle. Oficinas, escuelas y casas se decoran con telarañas, murciélagos, y calabazas, símbolos típicos de esta fiesta pagana de origen celta cuya raíz es el antiguo festival Samhain que cerraba la temporada estival irlandesa.

Los tiendas de cotillón y disfraces amplían su catálogo con un mes de anticipación para recibir a los clientes más ansiosos y organizados que gusten elegir tranquilos su atuendo, y arreglar sus hogares con esmero.

Algunos adelantaron la noche de brujas y celebraron el fin de semana anterior, pero el uruguayo suele dejar todo para último momento, y fiel a su estilo, la mayoría hizo sus compras entre viernes y martes, y hoy continúan. Así lo confirmaron empleados y dueños de los locales.

"Todas las consultas que recibimos esta última semana han sido exclusivamente por Halloween. Los clientes se comunicaron por todas las vías: Mercado Libre, Facebook, correo electrónico, Whatsapp, y en persona", dice Gustavo Malachoswki, dueño de Party Center.

Él está en el rubro hace diez años y fue testigo del auge de Halloween en Uruguay: "antes la gente hacía guerra de agua y de espuma en Carnaval, hoy ya no, se van de vacaciones. El momento para disfrazarse en el año es el 31 de octubre", asegura.

Vedettes.

A diferencia de otras fechas, como La Noche de la Nostalgia, la fiesta de hoy involucra a grandes y chicos. Familias enteras llegaron a Party Center pidiendo cuatro disfraces de La casa de papel.

En Superfiestas la careta más vendida también fue la que utilizan los protagonistas del atraco a la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, y vale $59.

"El boom de la serie española arrancó sobre marzo pero sabíamos que en esta fecha iban a incrementarse los pedidos", señala Gustavo.

El disfraz preferido entre las adolescentes es la villana Harley Quinn. Se agotó cada vez que en Party Center mandaron a hacer tandas con talles a medida.

Comprar la indumentaria vale alrededor de $2000, y alquilar $400 para niños, y $500 para adultos. Los más grandes prefieren modelos de Batman, la momia o Drácula.

"Mucha gente resuelve alquilar porque con $500 es más difícil armar un disfraz completo o sabe que no lo va a volver a usar. Hay otros más descuidados que tienen miedo de perder los accesorios y prefieren comprar", cuenta el dueño de Party Center.

Seis tutoriales que salvan la fiesta de Halloween a cualquiera By Florencia Traibel Seis tutoriales que salvan la fiesta de Halloween a cualquiera MIRA TAMBIÉN Seis tutoriales que salvan la fiesta de Halloween a cualquiera

La película La monja (Corin Hardy) está en cartel por estos días y motivó que varias mujeres adquirieran pañuelos con la cruz o el rosario.

En Superfiestas procuran incluir novedades a sus catálogos de Halloween cada año, y para esta edición lanzaron una máscara que simula ser una media de nylon como las que se utilizan en los robos. Vale $59 y causó sensación entre los adultos.

Estos disfraces y accesorios delatan que los usuarios ya no se inclinan solo por las brujas, calabazas, y fantasmas. Los clásicos terroríficos dejaron de ser los preferidos, y ganó terreno la actualidad con sus personajes de series, animaciones y películas.

"La gente ya no asocia tanto Halloween al terror. A veces viene un padre y te dice: mi hija de 15 años quiere disfrazarse de zombie. Y nosotros lo asesoramos: se puede poner un traje de súper chica y adaptarlo con un maquillaje o una máscara de zombie", comenta Gustavo.

Por doquier.

Google hizo la previa a Halloween y se puso a tono con la festividad el día antes. Al clásico doodle que coloca cada año le sumó una novedad y presentó por primera vez un juego interactivo.

Se titula The Great Ghoul Duel y propone a los usuarios del buscador convertirse en fantasmas para animarse a su propia versión del tradicional trick or treat (truco o trato).

Halloween: ¿cómo se juega al primer multijugador online de Google? By Bruno Scelza Halloween: ¿cómo se juega al primer multijugador online de Google? MIRA TAMBIÉN Halloween: ¿cómo se juega al primer multijugador online de Google?

La película Halloween (David Gordon Green) hace estragos a nivel de espectadores. El sitio Box Office Mojo informó que recaudó más de 32 millones de dólares en Estados Unidos y se convirtió en la líder de taquilla por segunda semana consecutiva. En Uruguay también se exhibe.

Spotify tampoco quiso quedar al margen de la noche de brujas que ya es universal: la plataforma elaboró una playlist especial con temas alusivos a la fecha.

Según la web de Glamour, se trata de canciones que pueden inspirar un mejor disfraz. Thriller, de Michael Jackson, figura en el puesto número uno.

También está Toxic (Britney Spears), I walked with a zombie (Roki Erickson), Ghost Town (The Specials), Sympathy for the devil (Rolling Stones), entre otras.

Sony ofrece de forma gratuita por este mes en su plataforma Plus el videojuego Martes 13 disponible para Playstation 4.

Microsoft lanzó una promoción para su sistema Xbox Game Pass, y Nintendo un pinball especial repleto de calabazas y árboles tenebrosos, y tutoriales para crear divertidas máscaras.