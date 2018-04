Hallan fósiles de pez y mosca de 60 y 90 millones de años

"Lo interesante es que en Palenque (norte de Chiapas) ya había peces hace 63 millones de años, edad calculada mediante la prueba de estroncio", afirmó Bruno Than, paleontólogo y especialista en peces fósiles



El pez pertenece a la familia de los perciforme, una de las primeras faunas de peces que se formaron luego de la extinción de los dinosaurios, unos dos millones de años después, explicó Than.



"El perciforme es el grupo más diverso de peces teleósteos actuales -como la mojarra- "peces óseos que tiene el 40 % de todas las especies de los teleósteos", señaló.



A este hallazgo se sumó el una mosca en una laja hallada en Tzimol, municipio también situado en el norte del estado.



Los especialistas afirmaron que la pieza "es única en el mundo en cuanto a su conservación".



"Es muy raro ver insectos fosilizados en roca debido a la fragilidad de su estructura", explicó Gerardo Carbot Chanona, investigador y responsable de la colección del Museo de Paleontología.



"Son muy pocos a nivel mundial y hay muy pocos lugares en el mundo donde se puedan dar estas conservaciones y en Chiapas logramos rescatar el ejemplar", precisó.



Carbot señaló que por la fauna encontrada en el lugar y un fósil de un reptil marino, los especialistas suponen que la mosca pertenece a la era del cretácico tardío y tiene 90 millones de años de antigüedad.



Carbot explicó que el insecto pertenece a la familia bombyliidae, "de los más antiguos que se conocen hasta ahora, los registros más abundantes son en ámbar de holoceno y rocas más recientes y en eso radica la importancia del descubrimiento" expresó



El director de museo, Marco Antonio Coutiño, explicó que por la importancia del descubrimiento "las piezas no serán exhibidas al público ya que pertenecen a una colección y no deben exponerse (a una pérdida) debido a su valor histórico".



Coutiño dijo que los fósiles se podrán apreciar mediante un exposición fotográfica más adelante.