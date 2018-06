Hallan en China las huellas animales más antiguas conocidas hasta ahora

Las huellas animales más antiguas conocidas hasta ahora, que datan de al menos 541 millones de años, han sido descubiertas en China, según un estudio publicado este miércoles.



No está claro exactamente a qué tipo de criatura corresponden las huellas, que se encuentran a solo unos milímetros unas de otras formando dos hileras de marcas poco profundas impresas en piedra caliza.

"Este es considerado el primer registro de huella fósil animal", señala el informe en la revista estadounidense Science Advances.



Las marcas se encontraron en la zona de las gargantas del río Yangtze, en el sur de China, y datan del período Ediacárico, de hace 541 millones a 635 millones de años.



"La roca que contiene el fósil ha sido muy bien datada entre 551 y 541 millones de años", dijo a AFP el autor del estudio, Zhe Chen, investigador de la Academia de Ciencias de China, en un correo electrónico.



"Las huellas anteriormente identificadas tienen entre 540 y 530 millones de años. Estos fósiles probablemente tengan hasta 10 millones de años más".

Desafortunadamente para los científicos, la criatura que produjo las huellas no murió cerca de ellas, con lo que no se encontró su fósil para ser estudiado. Eso deja un misterio sobre qué tipo de animal es.



"No sabemos exactamente qué animales dejaron estas huellas, solo que deben haber sido bilateralmente simétricos porque tenían extremidades pares", dijo Chen.



"Al menos tres grupos vivos de animales tienen extremidades pares (representados por artrópodos como los abejorros, anélidos como los gusanos de cerdas y tetrápodos como los humanos). Artrópodos y anélidos, o sus antepasados, están dentro de las posibilidades".



El animal parece haber detenido su marcha de vez en cuando, ya que los rastros lucen como conectados a madrigueras que pueden haber sido excavadas en el sedimento, "quizás para extraer oxígeno y comida", detalla el informe.



Las huellas fósiles ofrecen "algunas de las evidencias más antiguas conocidas de extremidades de animales y extienden el primer trazo fósil registrado de animales con extremidades del Cámbrico temprano (485 millones a 541 millones de años atrás) a finales del período Ediacárico".



Los investigadores a cargo del estudio provienen del Instituto de Geología y Paleontología de Nanjing de la Academia de Ciencias de China y de la Universidad Tecnológica de Virginia en Estados Unidos.