Habrá un eclipse solar el 10 de junio de 2021: ¿qué es y dónde se podrá ver?

La Nasa anunció que este 10 de junio de 2021 habrá un eclipse de sol. Sin embargo, no lo podrán disfrutar todos: solo las personas del hemisferio norte. De hecho, algunas de ellas podrán disfrutar un eclipse solar anular y otros un eclipse parcial.

Pero, ¿cuándo ocurre un eclipse solar? Según la información brindada por la Nasa esto ocurre cuando la Luna se sitúa entre el Sol y la Tierra, por lo que va a proyectar una sombra sobre el planeta al bloquear la luz.

Pero, como la Luna no bloquea toda la vista del sol, se podrá ver como un “disco oscuro encima de un disco más grande y brillante”. Por eso se lo conoce como “anillo de fuego”. Este fenómeno se disfrutará en algunas partes de Canadá, Groenlandia y norte de Rusia.



El eclipse solar parcial, en tanto, ocurre cuando el Sol, la Luna y la Tierra no están exactamente alineados. En vez del anillo de fuego, el Sol tendrá una sombra oscura en una parte de su superficie. Este eclipse se verá al este de Estados Unidos, al norte de Alaska, Canadá, Caribe, Europa, Asia y note de África.

¿Cómo se puede ver un eclipse anular o parcial solar sin peligro? La Nasa recomienda no mirar directamente los rayos del sol. Por eso aconsejar usar lentes solares (que no son los comunes). También se puede utilizar métodos indirectos como proyectores estenopeico.



¿Se podrá ver en vivo? Como gran parte del planeta Tierra no podrá disfrutar de este eclipse, la agencia de gobierno de Estados Unidos puso a su disposición una transmisión de Youtube. La transmisión comenzará mañana a las 6 de la mañana, hora Uruguay.