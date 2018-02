Habilitan Google for Jobs en cinco países de Latinoamérica y otros 6 clics tecnológicos de la semana

1. Apple reduce a la mitad la producción del iPhone X, según el WSJ

Apple está reduciendo a la mitad su producción del iPhone X, su nuevo modelo de teléfono de 1.000 dólares, ya que las ventas están siendo menores a las esperadas, según The Wall Street Journal. El diario, que citó fuentes anónimas, indica que en el primer trimestre de este año la compañía de la manzana había planeado fabricar 40 millones de iPhone X, pero ahora lo bajará hasta 20 millones.



2. Facebook ganó 15.934 millones de dólares en 2017, un 56 % más

La red social Facebook, dueña de otras plataformas reconocidas como Whatsapp e Instagram, obtuvo en 2017 un beneficio neto de 15.934 millones de dólares, un 56 % más que el año anterior. La firma, que ha anunciado cambios en la experiencia de sus usuarios, tuvo el año pasado una facturación de 40.653 millones de dólares, un aumento del 47 % frente a los 27.638 millones de dólares de 2016.



3. Las historias de Instagram estrenan un modo solo de texto

La funcionalidad de la red social Instagram conocida como Stories, que permite publicar fotos y vídeos que desaparecen luego de 24 horas, añadió un nuevo modo para que sus usuarios publiquen texto sin la necesidad de una imagen, como antes se requería. La opción "Type" añade además nuevas fuentes y la posibilidad de animar las palabras, así como fondos especiales para resaltar el contenido.



4. Habilitan Google for Jobs en cinco países de Latinoamérica

El gigante tecnológico Google habilitó su nueva herramienta para buscar trabajo "Google for jobs" en Colombia, Chile, México, Brasil y Argentina. La funcionalidad integra el buscador tradicional de la compañía con las ofertas que están disponibles en las diferentes plataformas de empleo de internet, para que los usuarios puedan encontrar en un mismo lugar toda la información que requieren.



5.Ebay dejará de usar PayPal como método de pago tras 15 años

El gigante del comercio electrónico Ebay anunció que, tras 15 años de relación con PayPal, dejará de usar ese reconocido método de pago en su plataforma cuando el contrato entre ambas venza en 2020. La firma de ventas por internet afirmó que la decisión responde a un nuevo convenio con la empresa holandesa Adyen, la cual, una vez llegue el momento, suplirá las funciones del antiguo convenio.



6. Twitter avisa a 1,4 millones usuarios que interactuaron con propaganda rusa



La red social de Twitter informó que al menos 1,4 millones de usuarios fueron advertidos sobre la interacción que tuvieron con cuentas supuestamente relacionadas con la propaganda del Gobierno ruso durante la campaña presidencial de 2016 en EE.UU. La influencia fue realizada a través de la Agencia de Investigación de Internet, ligada con Rusia, a la que estaban vinculados 3.814 de perfiles.



7. El servicio Youtube GO ya está disponible en 130 países

Youtube GO, la función de la red social de vídeo de Google que permite ver vídeos sin necesidad de conexión a internet, además de conocer cuántos datos se consumirán al reproducirlos, ya está disponible en un total de 130 países. Esta ampliación del servicio se da luego de que Youtube presentara la funcionalidad en 2016 y lanzara la versión beta en mayo pasado. EFE