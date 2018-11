Habilidades no cognitivas son claves en el éxito personal, según estudio

"Existen evidencias tentativas que indican que las habilidades no cognitivas están asociadas con los logros académicos, psicosociales, cognitivos y lingüísticos, pero las habilidades cognitivas aún son importantes", dijo la coautora del estudio Lisa Smithers, de la Universidad de Adelaida (Australia), en un comunicado.

El estudio, en el que participaron también expertos de la Universidad de Bristol del Reino Unido, analiza sistemáticamente toda la literatura sobre los efectos de las habilidades no cognitivas en niños de 12 años o menos y los resultados posteriores en sus vidas, como los logros académicos y cognitivos y habilidades lingüísticas.



"Características como la atención, la autorregulación y la perseverancia en la infancia han sido investigados por psicólogos, economistas y epidemiólogos y algunos han demostrado que tienen influencia en los resultados posteriores en la vida", dijo otro de los autores de la investigación, John Lynch, de la Universidad de Adelaida.



Uno de los hallazgos más sólidos del estudio, publicado en la revista Nature Human Behaviour, apunta a que la calidad de la investigación en este campo es inferior a la deseable.



De más de 550 estudios previamente seleccionados, solo alrededor del 40 por ciento se consideraron que tenían la calidad suficiente, indicó la Universidad de Adelaida, que precisó que existen muchas investigaciones sobre las habilidades no cognitivas, pero no son consistentes.



"Si bien las intervenciones para desarrollar habilidades no cognitivas pueden ser importantes, especialmente para los niños desfavorecidos, la base de evidencia existente que sustenta este campo tiene el potencial de sesgo y debe contar con estudios más amplios que estén diseñados con mayor rigor", apuntó Lynch.