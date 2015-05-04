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El País Vida Actual

Guillermo y Kate llaman a su hija Charlotte Elizabeth Diana

04/05/2015, 12:19
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El príncipe William y su esposa, Kate, presentan a su hija ante la prensa. Foto: Reuters.

La bebé nacida el fin de semana es la cuarta en la línea de sucesión al trono británico.

La hija menor de los duques de Cambridge, Guillermo y Kate, nacida el pasado sábado, se llamará Charlotte Elizabeth Diana (Carlota Isabel Diana), anunció hoy el palacio de Kensington.

La niña, cuarta en la línea de sucesión al trono británico, será conocida como Su Alteza Real princesa Carlota de Cambridge, agregó la misma fuente.

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El eterno femenino de una imaginativa pintora
El príncipe William y su esposa, Kate, presentan a su hija ante la prensa. Foto: Reuters.

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