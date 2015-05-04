Guillermo y Kate llaman a su hija Charlotte Elizabeth Diana

La bebé nacida el fin de semana es la cuarta en la línea de sucesión al trono británico.

La hija menor de los duques de Cambridge, Guillermo y Kate, nacida el pasado sábado, se llamará Charlotte Elizabeth Diana (Carlota Isabel Diana), anunció hoy el palacio de Kensington.

La niña, cuarta en la línea de sucesión al trono británico, será conocida como Su Alteza Real princesa Carlota de Cambridge, agregó la misma fuente.

The Duke and Duchess of Cambridge are delighted to announce that they have named their daughter Charlotte Elizabeth Diana. — Kensington Palace (@KensingtonRoyal) Mayo 4, 2015

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El príncipe William y su esposa, Kate, presentan a su hija ante la prensa. Foto: Reuters.

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