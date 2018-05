Guía de supervivencia de grupos de Whatsapp

Los encuentros tremendamente invasivos. Los dejo en silencio por un año, sobre todo esos donde se hablan puras tonteras", dice algo molesta Marcela Guerrero (57), refiriéndose a los grupos de WhatsApp. "Por ejemplo, las cadenas, que si no las compartes te caen 100 mil epidemias. O los audios eternos de 15 minutos y, sobre todo, el bombardeo con fotos y videos de los nietos, donde además te sientes obligada a responder ‘aaaww, qué lindo’", agrega.

Camilo Novillo (20) tiene al menos 15 grupos activos en su celular. Chats de amigos, familiares y otros cuantos para organizar cada trabajo que tiene que hacer para la universidad. "A veces es estresante", reconoce. "Pero lo que más me molesta es que envíen memes sin ninguna conciencia. Hay muchas imágenes que aunque no quiera ver, las voy a recibir igual. Como el meme que contaba el final de la película Vengadores, que todavía no voy a ver al cine", cuenta, disgustado.

Las conductas tóxicas en este espacio también irritan a Camilo. "A veces todos se ponen de acuerdo para ignorar a alguien, y cuando esa persona habla, se hace como si nada hubiera pasado y nadie le responde", comenta.

No lo haga.

"Al haber tantos integrantes en los grupos, son demasiados los mensajes, por lo que demandan mucha atención. Si no los pones en silencio o no te controlas tú de no mirarlos todo el rato, te puedes sentir sobrepasado", cuenta Mauro Basaure, sociólogo y académico de la Universidad Andrés Bello.

Según él, si un comentario es apropiado o no, dependerá de si es acorde al contexto de cada grupo. "Como en los grupos de apoderados de curso", añade Francisca Walte, experta en protocolo. "En estos grupos la idea es informar las actividades de los niños y otros temas relacionados al colegio, pero a veces las mamás preguntamos cosas caseras, hablamos de leche y pañales, y lo usamos como un grupo de autoayuda", reflexiona.

Las diferencias de género también se hacen notar en este microcosmos digital. "Los hombres tienden a ir al objetivo y los intercambios son más breves. Dicen hagamos un asado, otro dice ya, yo pongo las cervezas y otro manda un chiste. Listo. En el caso de las mujeres, se dan conversaciones más detalladas, que tienen que ver con los sentimientos y las relaciones personales", describe Basaure.

Si usted es de los que suelen tener una conversación específica con solo uno de los integrantes del grupo sobre temas que al parecer a nadie más le importan, por favor, evítelo. Según recalcan los especialistas en redes, se trata de una de las conductas más odiadas por los usuarios y que puede llevar a varios a abandonar el grupo, lo que podría acarrear unos cuantos problemas.

Esto, porque el mensaje que acusa que alguien "ha dejado el grupo" es uno de los más conflictivos dentro de un chat. "Es muy difícil salirse de un grupo. Es un portazo en la cara a las personas que están adentro", advierte Basaure.

"Hay grupos que son terribles", agrega Walte. "Se sale alguien, y todos lo empiezan a pelar, y a veces incluso puede que lo haya hecho por equivocación".

Nadie está obligado a permanecer en un grupo. Pero el consejo al abandonarlo es despedirse con una breve explicación para evitar conflictos.

Normas - Una sociedad con urbanidad digital

No huir desesperado dejando tras de sí el repudiado "fulano abandonó el grupo" dependerá de que todos los miembros cumplan mínimas normas de urbanidad digital. Las normas también rigen aquí.

Educación - Explicar para evitar las molestias

Irse de un grupo, al igual que irse de una reunión social sin explicación podría generar molestias en nuestros contactos. Por esa razón, aconsejan explicar brevemente antes de abandonar el grupo.

Grupos - Hay para toda actividad y eventos

Para cada evento o actividad, se tienden a crear grupos. Algunas personas encuentran este tipo de comportamientos molestos e invasivos, por eso es vital consultar a quienes integramos.