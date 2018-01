La gripe incrementa fuertemente el riesgo de crisis cardíaca, según estudio

El riesgo de infarto es particularmente elevado en las personas mayores, señalan los autores del estudio publicado en el New England Journal of Medicine (NEJM), que confirma estudios precedentes que mostraban un vínculo entre la gripe, las crisis cardíacas y un incremento de la mortalidad.



"Estos resultados son importantes porque confirman la existencia de un vínculo entre la gripe y el infarto de miocardio, y refuerza la importancia de la vacuna", señala Jeff Kwong, investigador del Instituto de Ciencias Clínicas y de Salud Pública de Ontario, en Canadá.



El estudio se basa en cerca de 20.000 casos de gripe de adultos, confirmados por laboratorios de Ontario entre 2009 y 2014.



De esos pacientes, 332 fueron hospitalizados tras una crisis cardíaca en el año que siguió a la infección por el virus de la gripe.



El riesgo cardíaco parece haber sido mayor en los primeros días de gripe, sobre todo entre las personas mayores infectadas por un virus gripal de tipo B, y en las que ya habían sufrido un infarto.



Según el estudio, existen otros agentes víricos responsables de infecciones respiratorias que incrementan el peligro de crisis cardíaca, pero no tanto como el virus de la gripe.