"¡Todo porque soy gorda!": mujer denunció que no la dejaron abordar un avión en Qatar

Las miradas del mundo están puestas en Qatar, donde se desarrolla el Mundial de fútbol. Miles de turistas arribaron allí para alentar a sus países pero, en medio del fervor en las calles, se visualizaron diversas situaciones desagradables debido a las estrictas reglamentaciones que rigen en el lugar. Lejos del espíritu mundialista, una mujer utilizó sus redes sociales para denunciar que se encuentra retenida en el Líbano, ya que no puede viajar a Doha para tomar una conexión hasta Brasil, de donde es oriunda, debido a un acto de discriminación que sufrió en el aeropuerto.

Juliana Nehme es influencer y buscó en redes sociales una respuesta que no pueden darle desde las autoridades de una compañía aérea. El 23 de noviembre, en su cuenta de Instagram, publicó un video con un desesperado pedido de ayuda, ya que se encontraba atrapada en el Aeropuerto internacional de Beirut-Rafic Hariri.

En su relato, contó que junto a su familia se disponía a abordar un vuelo con destino a Brasil, tras la vuelta de sus vacaciones en el Líbano. Pero, no pudo hacerlo debido a una prohibición por parte de la aerolínea Qatar Airways.



“Compré un boleto de regreso a Brasil a través de Qatar y, al llegar a la hora del check-in, una azafata de la empresa llamó a mi madre, mientras otro miembro del personal estaba terminando nuestro check-in y le dijo que yo no podía abordar porque estoy gorda”, explicó. Como “solución” al problema, las autoridades le dijeron que debía comprar un pasaje en primera clase para poder realizar el trayecto, lo que es imposible para ella, ya que tendría que desembolsar US$ 3.000.

Al no poder acceder a esta “solución”, la modelo plus size apeló al diálogo con los trabajadores de la compañía para poder resolver la situación. Pese a eso, no obtuvo los resultados esperados. “Mi madre lo intentó todo. Me amenazaron. Cuando intentaba grabar lo que estaban haciendo, la chica de la ventana me empujó y nada ayudó”, detalló.



Luego de largas horas de espera, su hermana y su sobrino pudieron abordar el vuelo, mientras que ella se quedó con su madre en el aeropuerto.

Ahora, tanto la mujer como su familia viven un momento desesperante, debido a que no puede regresar a su país y atraviesa diversos gastos, entre ellos el hospedaje en el Líbano. “No tengo el dinero para mantenerme aquí por más tiempo y dijeron que tengo que pagar otro boleto para mi mamá y subir el mío a ejecutivo. ¡Fui extremadamente humillada frente a toda la gente en el aeropuerto! ¡Todo porque soy gorda!”, manifestó muy molesta.



El 24 de noviembre hizo un nuevo posteo en sus redes donde precisó que aún seguía varada. Desde entonces, no compartió más novedades.

Por su parte, la aerolínea involucrada se defendió. En diálogo con el Daily Mail indicaron que el motivo por el cual no dejaron viajar a la mujer no es por su peso, sino por falta de papeles: “En el aeropuerto de Beirut fue extremadamente grosera y agresiva con el personal de facturación cuando uno de los miembros de su grupo de viaje no presentó la documentación PCR (de Covid) requerida para ingresar a Brasil”. Hasta ahora no trascendió si finalmente pudo regresar a su hogar.