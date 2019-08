Google podrá leer y responder los mensajes de WhatsApp con esta función

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El Asistente de Google tenía la capacidad de leer sus mensajes de texto en voz alta. Pero, esta característica solo era útil para los usuarios que tenían todos sus mensajes importantes en la bandeja de entrada de SMS. No admitía lo mismo para aplicaciones de terceros. Hasta ahora.

Como parte de su última actualización, el Asistente de Google puede podrá leer sus mensajes de aplicaciones de terceros como WhatsApp, Telegram, Slack y más. También podrá enviar una respuesta a través del asistente a estas aplicaciones.

La función de lectura en voz alta es particularmente útil cuando conduce, cocina o tiene las manos ocupadas. Y con la última actualización, es posible que no necesite tocar el teléfono para verificar si su mensaje de WhatsApp necesita una respuesta inmediata.

La función podría no estar ampliamente disponible en este momento, así que no se sorprenda si el Asistente no le brinda la respuesta. Si la función se ha implementado en su dispositivo, podrá hacer que el Asistente de Google lea sus mensajes de aplicaciones de terceros diciendo el comando "leer mis mensajes".

Pero, ¿cómo sabrá si la función funciona? Cuando diga "leer mis mensajes" al Asistente, verá aparecer un mensaje que le pregunta si desea permitir que el Asistente de Google tenga acceso a sus datos de Notificación.

Según informa Android Police, la única forma en que el Asistente de Google puede leerle estos mensajes es accediendo a los datos de notificación y no entrando en la aplicación. Entonces, en caso de que reciba un archivo multimedia, el Asistente de Google solo dirá "el mensaje solo contiene un archivo adjunto” y no podrá reproducirlo ni mostrárselo.

Por el momento, aunque el asistente lee los mensajes en otros idiomas, las instrucciones solo las recibe en inglés.