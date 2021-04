Google.com.ar dejó de funcionar por un par de horas: ¿qué paso?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Cualquier persona que intentó entrar casi a la medianoche de ayer al sitio www.google.com.ar encontró que había un error. No funcionaba. Al mismo tiempo, Google.com sí lo hacía. Esto es porque no se trataba de un desperfecto técnico, sino de un despiste burocrático: en Nic.ar, el servicio que administra los dominios .ar, se liberó el dominio google.com.ar y otra persona lo registró: Nicolás Kuroña, según apareció en los registros de Nic.ar desde las 22. Menos de dos horas más tarde ya figuraba como propiedad de Google, pero el sitio tardó un poco más en volver a funcionar.

Sobre la madrugada del jueves, un vocero de la compañía indicó que “el problema que afectaba el acceso a google.com.ar ya fue resuelto. Lamentamos los inconvenientes que esta situación pudiera haber generado y seguimos investigando las causas”.

No está claro qué sucedió: la primera especulación fue que se había vencido el dominio google.com.ar, es decir, ese conjunto de palabras claves que identifican a una página en forma unívoca y permiten que se llegue a un sitio determinado. El Nic.ar es quien gestiona la propiedad de esos dominios en el país. Cuando se vence un dominio (la propiedad tiene una duración de un año), se libera en forma automática para que otro lo registre.



Según explicó en Twitter, eso es lo que dice el propio Kuroña que sucedió: que entró a Nic.ar, vio que estaba vencido el dominio (y por lo tanto disponible) y lo registró a su nombre, algo que es legal. Dice que tiene la factura por la compra (270 pesos).



Pero según indica el grupo Open Data Córdoba (que se dedica al rastreo de dominios argentinos vencidos, y al seguimiento de los registrados) el dominio no estaba vencido: la fecha de caducidad era julio. Aún así, registra múltiples movimientos desde la madrugada de ayer: desde entonces hasta ahora algo pasó con el dominio google.com.ar, y su propiedad cambió. Parecería que cambió de las manos de Google a las de Kuroña, aunque luego fue devuelto a Google.



El servicio de registro de dominios argentino tiene, como otros en el mundo, una política contra lo que se conoce como ciberokupa, es decir, adueñarse de dominios de marcas reconocidas para luego vendérselos a esas empresas. En el caso de Kuroña parece haberse revertido el registro y nada más.



Por ahora, no hay más especulaciones que esas; y ni Google ni el NIC. Ar aclararon lo sucedido con el dominio google.com.ar. Kuroña sostiene que pudo registrarlo porque estaba libre. De hecho, el sitio del NIC.ar quedó fuera de servicio cerca de las 23 ante el aluvión de visitas que se enteraron del caso por las redes sociales y entraron a comprobar quién aparecía como dueño de google.com.ar, aunque para ese entonces ya no figuraba Kuroña.



El suceso no es inédito, ni siquiera para esta compañía: en 2015, un exempleado de Google llamado Sanmay Ved compró el dominio google.com por razones similares: la compañía no había renovado el registro. Lo más simpático del caso es que lo compró vía Google Domain, un servicio de la compañía de registro de dominios.



Y en 1999, Microsoft olvidó renovar el registro del dominio passport.com, que hizo que dejara de funcionar Hotmail. En aquel momento, el usuario Michael Chaney pagó 35 dólares de su bolsillo por la renovación para poder seguir usando el correo electrónico de Microsoft.