Google, en busca de la perfección

Google cumplió 20 años ayer y aprovechó la celebración para presentar cambios con el objetivo de hacer que el motor de búsqueda líder sea más visual e intuitivo hasta el punto de poder responder preguntas antes de que éstas sean realizadas.

La inteligencia artificial y el aprendizaje automático es hacia donde apuntará Google para organizar la información mundial y hacerla accesible para todos, según explicó el vicepresidente de búsqueda, Ben Gomes, en el evento celebrado en San Francisco.

El motor de búsqueda se centró fuertemente en el uso móvil y parece estar creciendo más como Facebook, alentando a los usuarios a permanecer y explorar temas, intereses o historias con un énfasis cada vez mayor en fotos y videos. Los resultados serán cada vez más personalizados.

"La búsqueda no es perfecta", dijo Gomes. "Pero tienen nuestro compromiso de que la mejoraremos cada día".

Principales cambios.

Google Images fue rediseñado para entrelazar tecnología que permita consultas basadas en lo que se ve en las imágenes.

También se le permitirá a los usuarios retomar las búsquedas donde las dejaron, eliminado la necesidad de volver sobre sus pasos en línea.

El motor de búsqueda permitirá asimismo a los usuarios crear colecciones de contenidos en línea, y sugerir material relacionado que podría ser de su interés.

El Google feed utilizado por más de 800 millones de personas al mes tiene un nuevo nombre: Discover. Posee una mayor habilidad para ofrecer a las personas información relevante que es probable que deseen pero que aún no hayan pensado en solicitar.

La función fue descrita como una "búsqueda de Google que te ayuda a descubrir nuevas cosas sin una consulta".

En cuanto al empleo, Google dijo que esta probando una mejora en los resultados relacionados a las búsquedas de trabajo que determinará qué habilidades se necesitan para los puestos e información sobre cómo adquirirlas.

La privacidad.

Desde su lanzamiento hace 20 años, Google ha pasado de ser una simple forma de explorar Internet a una herramienta en línea tan entretejida con la vida cotidiana que su nombre se ha convertido en un verbo.

Inicialmente, la búsqueda tenía que ver con hacer coincidir palabras clave o frases precisas con el contenido de páginas web, y los errores ortográficos o las consultas imprecisas resultaban en una tarea fallida.

Google ha refinado su algoritmo de búsqueda, que mantiene en secreto, y usa inteligencia artificial para entender lo que las personas buscan en línea y para adaptar los resultados en función de lo que sabe sobre los usuarios individual y colectivamente.

Su ascenso lo colocó en el punto de mira de los reguladores, especialmente en Europa, debido a las preocupaciones de que pueda estar abusando de su liderazgo en la búsqueda y publicidad en línea, así como del dominio del software operativo para teléfonos inteligentes Android.

Ha habido preocupaciones de que la empresa matriz, Alphabet, esté más interesada en ganar dinero a partir de los datos de las personas que en salvaguardar su privacidad.

Su modelo de negocio es igual al de Facebook: publicidad dirigida a los usuarios en base a algoritmos que toman en cuenta sus datos personales, su historial de navegación, y su ubicación.

Según las proyecciones de eMarketer, ambas firmas captaron este año el 57,5% de la publicidad digital en Estados Unidos.

En 2017, el volumen de negocios de Alphabet llegó a los 111.000 millones de dólares, procedentes casi en su totalidad de Google.

En el segundo trimestre de 2018, tuvo ingresos por 32.700 millones de dólares y un beneficio neto de US$ 3.200 millones.

Multas y críticas.

Google está en la mira de los reguladores, en particular en la Unión Europea, debido fundamentalmente a su posición dominante tanto en la búsqueda en internet, como en la publicidad y los sistemas operativos móviles. Android, creado por Google, equipa al 85% de los teléfonos inteligentes del mundo.

La empresa fue objeto de una multa europea de 2.400 millones de euros en 2017 por abuso de posición dominante en la búsqueda en línea, favoreciendo a su comparador de precios "Google Shopping".

Este año, la U.E. lo volvió a sancionar con una multa récord de 4.340 millones de euros por abuso de posición dominante de Android. El grupo manifestó su intención de apelar.

La prensa tradicional acusa tanto a Google como a Facebook de ser sus sepultureros, al captar la mayor porción de publicidad y lectores.

Ambos se oponen asimismo a una reforma de los derechos de autor en Europa para otorgar más poder a los creadores y editores de prensa frente a las firmas de internet, las que deberán otorgar una mejor remuneración a los creadores de contenidos y permitir a diarios y agencias de prensa recibir ingresos por la reutilización de su producción en la web.

En Estados Unidos, pese a ser menos criticado que Twitter y especialmente Facebook, Google ha protagonizado varias polémicas, pues se le acusa de no haber luchado contra las campañas de desinformación política que pululan en internet.

Asimismo, Google está en la mira del presidente Donald Trump, que lo acusa de manipular los resultados de las búsquedas para acallar las voces conservadoras, algo que la firma desmiente.

Recompensas económicas a un joven uruguayo

En 2017, Google recompensó con US$ 10.000 a un adolescente uruguayo por haber descubierto un bug (error de software) en una de sus plataformas confidenciales.

Se trataba de Ezequiel Pereira, un estudiante de bachillerato en la Escuela Técnica de Buceo. El error que encontró le permitía acceder a cualquier persona, sin necesidad de registro previo, a una página habilitada solo para empleados. Recibió 10.000 dólares.

En agosto, Google le pagó 36.000 dólares por encontrar otro problema en otro sistema de seguridad del gigante informático.

La historia

De un garaje a ser una de las empresas más ricas

La empresa fue fundada en septiembre de 1998 como un proyecto de investigación de dos estudiantes de doctorado de la Universidad de Stanford (EE.UU.), Larry Page y Sergey Brin, quienes a día de hoy siguen siendo consejero delegado y presidente, respectivamente, de Alphabet, matriz de Google. Empezaron en el garaje de su amiga Susan Wojcicki en Menlo Park, y esta ha seguido vinculada a la empresa desde entonces hasta convertirse en la actualidad en consejera delegada de Youtube.



"Se impusieron porque tenían el mejor producto, sin lugar a dudas. No fueron los primeros (en inventar un buscador), pero la calidad de sus resultados no tenía parangón en ese momento", explicó Mark Graham, uno de los pioneros de la red y director de la máquina Wayback en el Archivo de Internet de San Francisco.



En pocos años, Google se abriría hueco en el mercado superando a sus entonces competidores AltaVista, Yahoo!, Hotbot y Excite.com, entre otros, y se consolidaría de forma definitiva al sobrevivir al estallido de la burbuja de las puntocoms en 2000.



Desde entonces, el imperio con sede en Mountain View (California, EE.UU.) ha crecido exponencialmente.



"Si Google no se hubiese creado o no hubiese tenido éxito, otra compañía probablemente lo habría hecho en su lugar", apuntó Graham, quien aseguró que en internet "quien logra el número 1, se queda con casi la totalidad del mercado", como sucede con .Amazon, eBay, Netflix o Facebook. EFE