¿Por qué Giphy ya no aparece en Instagram y Snapchat?

Las redes sociales Instagram y Snapchat eliminaron de forma temporal su servicio de GIFs a cargo de la plataforma Giphy, también proveedor de Facebook, después que usuarios descubrieron archivos extremadamente racistas, informa el sitio "TechCrunch".



"Tan pronto como nos dimos cuenta, eliminamos el GIF [racista] y desactivamos a Giphy hasta que podamos estar seguros de que no volverá a suceder. Mientras esperamos que el equipo de Giphy le eche un vistazo", dijo un portavoz de Snapchat.



El mismo GIF racista fue detectado en Instagram también. Esto indicaría que su existencia es responsabilidad de Giphy, que parece haber eliminado el archivo que ya no está disponible en la red social propiedad de Facebook.



"Este tipo de contenido no tiene cabida en Instagram. Hemos detenido nuestra integración con Giphy mientras investigan el problema", dijo Instagram.



Las políticas de Snapchat e Instagram explican que los archivos GIF en esta red social tienen que ser de clasificación "para todo público". El GIF en cuestión incluía un insulto racial hacia la comunidad afrodescendiente (puedes ver el GIF en este link de "TechCrunch").



"Un usuario descubrió una calcomanía GIF ofensiva en nuestra biblioteca, y la eliminamos de inmediato según nuestras pautas de contenido", dijo un vocero de Giphy. "Después de la investigación del incidente, esta etiqueta estuvo disponible debido a un error en nuestros filtros de moderación de contenido que afecta específicamente a las etiquetas GIF. Hemos solucionado el error y hemos vuelto a moderar todas las pegatinas GIF".