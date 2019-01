Cinco pasos para hacer los mejores saludos de Navidad en un GIF

Llega la Navidad a un mundo con LTE y Wi-Fi y dejamos de pensar en comprar postales para arrancarnos los pelos imaginando ideas originales. Ya no alcanza con saludar a nuestros familiares y amigos por WhatsApp con esa foto de los Minions con el gorrito de Papá Noel, hay que hacer otra cosa. ¿Qué tal con un gif de saludo navideño? Buena idea, pero ¿cómo se hace?

No desesperes. En El País te vamos a contar cómo podés crear tu propio gif navideño y personalizarlo para todas las personas que quieras. Es muy fácil y se puede hacer en solo cinco pasos.

1. Elegir el contenido

Podés seleccionar varias fotos que tengas, un video que hayas guardado y quieras decorar en "modo fiestas" o un video que esté disponible en YouTube, y hay muchos videos disponibles en YouTube.



Por ejemplo: busquemos alguna escena de la película "El expreso polar". Una donde aparezca Papá Noel.

Sobre el final de este video, Santa Claus vuela con su trineo alrededor de un árbol de Navidad y deja un rastro de fuegos artificiales. Creo que tenemos nuestra escena. Copiemos el link del video.

2. Giphy

Vamos a ingresar al GIF Maker de Giphy, al que se puede acceder haciendo click aquí. Una vez en el sitio, podemos seleccionar las fotos que vamos a utilizar (arriba a la izquierda), el video que tenemos guardado en nuestra computadora (arriba a la derecha) o pegar el link del video que vimos en YouTube (abajo).

3. El momento justo

Luego de pegar el link, Giphy te dará la opción de escoger la duración del gif (la barrita de arriba) y el momento en que querés que empiece (la de abajo). En el caso de la escena de "El expreso polar", el video dura 4.06 minutos y el momento que queremos capturar en el gif llega alrededor del minuto 3:51. Vamos a dejarle una duración de cuatro segundos, para que se vea el momento en que el trineo sobrevuela el árbol y se va.



Si cargas un video que ya tenías guardado, vas a tener las mismas opciones.

Si tu gif va a estar compuesto por fotos, solo va a cargar la opción de cambiar la duración entre foto y foto, como en el ejemplo de los platos de A punto que voy a utilizar.

Si quedaste conforme con la duración de tu gif, seleccioná la opción Continue to decorate que aparece abajo a la derecha.

4. Decorar

Ya tenemos el fragmento del gif. Si te gusta como quedó así, limpio, no necesitás hacer nada más. Pero Giphy te da la opción de decorarlo y ponerle filtros.



En primer lugar podés ponerle un texto, darle color, una tipografía y animarlo. Elegí la que más te guste en la opción Caption.

También podés ponerle stickers y filtros a la imagen. Podés seleccionar la opción Stickers y buscar palabras claves. Por ejemplo, "Navidad".

También podés ponerle un filtro o dibujar un diseño en la opción Draw.

Si estás conforme con cómo quedó tu gif, seleccioná Continue to upload. Allí, primero te va a dar la opción de escribir un etiqueta, lo que es opcional. Luego de poner (o no) la etiqueta, hacé click en Upload to Giphy.

5. Descargar el gif

Una vez que selecciones Upload to Giphy, el gif va a ser creado y quedará alojado en la plataforma. Para descargarlo, alcanza con que hagas click derecho sobre la imagen y selecciones la opción Guardar imagen como.

Antes de guardarlo, chequeá que la imagen vaya a ser descargada en formato gif

¡Listo! Tu gif ya está en tu computadora y se lo podés enviar a quien quieras a través de cualquier red social o dispositivo de mensajería.