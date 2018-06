Generan leucemia de linfocitos T 'in vivo' a partir de una célula sana

La leucemia linfoblástica aguda de células T es un tumor agresivo derivado del crecimiento descontrolado de las células que producen linfocitos T (un tipo de glóbulos blancos).



Este tipo de cáncer representa cerca del 15% de las leucemias linfoblásticas agudas pediátricas y el 25% de las adultas.



Y a pesar de que la quimioterapia intensiva ha mejorado el pronóstico de los pacientes en los últimos años, las altas tasas de recaída siguen siendo un problema clínico importante.



Por eso es urgente desarrollar estrategias terapéuticas nuevas, efectivas y seguras que permitan eliminar las células iniciadoras de la leucemia (las responsables de las recaídas) para mejorar la esperanza de vida de los pacientes.



Pero para lograr nuevas terapias hace falta tener modelos experimentales que permitan analizar cómo se origina esta leucemia.



Ahora, un equipo liderado por investigadores del español Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) ha logrado el primer modelo de leucemia linfoblástica aguda T humana 'in vivo'.



El avance se publicó en la revista The Journal of Clinical Investigation.



"Hemos conseguido generar por primera vez una leucemia a partir de una célula sana. Este modelo ha permitido identificar una proteína necesaria en los inicios de la generación de la leucemia que, además, está implicada posteriormente en su propagación", explicó la directora del estudio e investigadora del español Centro de Biología Molecular Severo Ochoa, María Luisa Toribio.



El hallazgo, señaló Toribio, "supone un importante avance en el conocimiento de la patogénesis de este tipo de leucemia, es decir, su origen y evolución, y ayudará en el diseño de nuevas estrategias terapéuticas".