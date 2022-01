Gastaron una fortuna en un restaurante y dejaron una propina que enfureció al mozo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Un estudiante universitario de México trabaja como mozo en un restaurante de la ciudad para pagarse sus estudios; y las propinas representan un ingreso extra muy importante para afrontar sus gastos mensuales. Así lo contó el usuario YoshiBrightside, que no dio su nombre, pero expresó con una mezcla de bronca y frustración ante el episodio que vivió en su trabajo.

“Para pagarme mis estudios trabajo los fines de semana en un restaurante más o menos fino. La paga base es una basura, pero las propinas ayudan a solventar los gastos”, comenzó a describir en un posteo publicado en la plataforma reddit, que funciona como una especie de foro donde los usuarios intercambian historias, opiniones y distintos tipos de contenidos.



Según lo establecido por la Procuraduría Federal del Consumidor de México, los locales gastronómicos no tienen la potestad de exigir propina a sus clientes. Esta es una colaboración voluntaria por lo que, a diferencias de otros lugares, como sucede en Europa, no se la puede incluir en la cuenta final del comensal.



Sin embargo, por la costumbre histórica mexicana, los consumidores suelen dejar de propina entre un 10 o 15% del total abonado. Más allá de que la suma queda dispuesta a la libre elección del cliente, la propina es un complemento muy importante para el salario base de los empleados.



En este caso, el mozo afectado explicó: “El 6% de la propina va para cocina y el resto te lo puedes quedar. No es mucho pero me ayuda justo ahora que estoy empezando la universidad”.

Luego de contextualizar la situación laboral que atraviesan muchos jóvenes en México, el usuario de reddit pasó a narrar la historia que desprendió su bronca. “Este fin de semana llegó una familia, de esas que te piden las botellas que no están en la carta y debes estar atendiéndolos todo el tiempo”, comenzó.



Y continuando con su narración, agregó: “Después de más de cuatro horas, pidieron la cuenta que fueron más de 10 mil varos (alrededor de 500 dólares). La dividieron y pagaron con tarjeta. La cuenta fue cerrada y me comentan que la propina sería en efectivo”. Minutos más tarde, cuando regresó a la mesa, el mozo encontró que la propina era de 100 pesos mexicanos (casi 5 dólares).

Su reacción fue inmediata. “Rápidamente (y bastante molesto) les comenté que lo mínimo que se recomienda dejar es el 10%, a lo que me respondió: ‘Disculpame pero a mi 1000 pesos me parece demasiado, te estoy dejando lo que es justo para mí'”.



La queja no sirvió de mucho, los comensales se levantaron y se fueron sin agregar más dinero a la mezquina propina. Con notable bronca tras el incidente, el mozo protagonista de la insólita experiencia concluyó en su publicación: “Le brindamos un servicio excelente, nos aseguramos de cambiarlo todos los detalles que querían en sus platos y hasta aguantamos que nos silbara para hablarnos”.