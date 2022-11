Ganó la lotería, no le dijo a nadie y fue disfrazado a cobrar: el motivo sorprendió a varios

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Una insólita situación ocurrió en China: un hombre se presentó a cobrar el premio que ganó en la lotería con un disfraz de un personaje animado. Cuando le preguntaron por los motivos de esta decisión, dio una curiosa respuesta relacionada a su familia y explicó que no quería que nadie dejara de trabajar por el nuevo ingreso económico.

En todo el mundo, frecuentemente se conocen historias relacionadas a la lotería, a pesar de que, lógicamente, hay pocos ganadores que tienen la fortuna de llevarse los enormes pozos económicos que se reparten alrededor del planeta.

Gracias al poder de difusión que tienen las redes sociales, estos hechos pueden llegar a cientos de miles de personas en cuestión de minutos. Eso fue lo que ocurrió con esta particular historia que tuvo lugar en China, concretamente en la región de Guangxi.



Allí es donde Li compró 40 billetes de lotería con los mismos siete números, donde cada uno equivalía al premio de 5.500.000 de yuanes. Por esa transacción, el hombre gastó el equivalente a US$ 11. La fortuna estuvo de su lado y acertó todos los números, por lo que se convirtió en acreedor de 220.000.000 de yuanes, cifra equivalente a casi US$ 31.000.000.

MIRA TAMBIÉN El hombre que se escapó siete veces de la muerte y terminó ganando la lotería

En una pequeña ceremonia de entrega del cheque, Li sorprendió al aparecer disfrazado de una caricatura amarilla, que no dejaba ver nada de su rostro ni cuerpo, según informó el sitio South China Morning Post. En redes sociales, circuló la imagen que lo muestra recibir el cheque simbólico bajo su disfraz.



Lógicamente, la curiosidad se apoderó de todos. De acuerdo a lo que informó el mencionado medio asiático, la decisión del hombre fue para que su familia no descubriera que ahora es dueño de una fortuna. De hecho, según el testimonio de Li, evitó contarle a su esposa e hijo que ganó la lotería, porque tiene miedo de que comiencen a sentirse superiores al resto y que elijan no trabajar ni estudiar por tener esa cantidad de dinero.



A pesar de todos los recaudos que tomó, el hombre podría verse obligado a contarle a su pareja de la novedad, ya que la Ley de Matrimonio china establece que ella tiene derecho a saber esa información y que ocultarla incurriría en un incumplimiento de la legislación.



Sumado a esto, cabe señalar que, como ocurre en diversos países a nivel mundial, el Estado retuvo una parte del premio económico en concepto de impuestos. Además, y a pesar de que quiso ocultar la información a su familia, Li donó 5.000.000 de yuanes a caridad. Después de la retención impositiva y la donación que realizó, el hombre se quedó con un premio neto equivalente a US$ 24.000.000.



El centro de lotería encargado de la entrega del premio en cuestión fue el Guangxi Welfare quien centraliza todas las boletas que se compran en la localidad y se encarga de que los ganadores reciban su dinero. A pesar de lo inusual de que Li se presentara con disfraz, esta entidad no expresó ninguna objeción.