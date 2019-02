Cómo fracasar puede ser un regalo para un niño

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Apoderados que quieren controlar las vidas de sus hijos, desde sus amistades hasta las notas, y alumnos que temen fracasar. Frente a esta realidad, Jessica Lahey, profesora de inglés con más de 20 años de experiencia en Estados Unidos, propone, en su libro best seller “El regalo de fracasar”, permitir que los niños fracasen como algo clave en el proceso de formación. De lo contrario, advierte, se estará formando niños sin autonomía e incapaces.



Un día, Jessica Lahey, profesora de inglés de una escuela en un pueblo al norte de Estados Unidos, recibió un ensayo de una alumna de octavo básico que la descolocó. El ensayo decía: “A algunas personas les dan miedo las alturas; a otras, el agua; a mí me da miedo el fracaso; esto, para que conste se denomina atiquifobia. Me da tanto miedo hacerlo mal que no me concentro en lo que realmente importa: aprender”.

En ese momento, Jessica, admite, sentía mucho enojo hacia los padres de sus alumnos en general. Hace un tiempo que había detectado en los apoderados una paternidad excesiva sobre sus hijos, una necesidad de siempre auxiliarlos y de finalmente criar niños indefensos, e incapaces de ser autónomos.



Pero dice que en un momento dejó de estar enojada: tuvo que admitir que ella estaba haciendo lo mismo que esos padres con sus propios hijos. Tomó conciencia de esto cuando vio que su hijo de nueve años no podía amarrarse los zapatos solo. Lo peor fue cuando entendió que ella había sido la que había creado esa situación.



“Fue una revelación humillante y educativa. Como yo le había amarrado los zapatos durante tanto tiempo, él nunca había tenido la oportunidad de aprender a hacerlo”, dice.

Durante años, Jessica escribió columnas sobre educación en The Atlantic y en The New York Times. Pero luego de esta revelación, sintió que había encontrado un tema más grande que cualquier columna hubiese abordado antes. Entonces tomó la decisión de escribir el libro “El regalo de fracasar”, que publicó en 2015 con la editorial Harper Collins, y que más tarde se convirtió en un éxito de ventas en Estados Unidos, hasta llegar a ser un best seller de The New York Times. El libro lo escribió mientras trabajaba tiempo completo en una escuela: su fuente de inspiración para este nuevo proyecto.



Al inicio del texto la autora da un panorama sobre la crianza actual de los niños y niñas: “La educación parental de hoy en día, ese afán de sobreprotección por parte de los padres y de evitar el fracaso, no ha hecho más que minar la competencia, la independencia y el potencial académico de toda una generación”.

Ceder el control.

Una madre le quita de las manos a su hijo la esponja con la que limpia la leche que él derramó, lo manda a jugar y ella continúa con la tarea para terminar más rápido. Un padre supervisa el juego de su hija con una amiga en un cajón de arena, para que no haya peleas, y cada vez que una de las niñas comienza a discutir la soborna con algún regalito: su objetivo es que jueguen tranquilamente, que no haya conflicto. Una madre llega a gritar descontrolada a la oficina de profesores para exigir una solución por una mala nota que podría afectar la carrera de su hijo a una universidad prestigiosa.



Son algunos de los ejemplos con los que Jessica Lahey ilustra en su libro el miedo de los padres de que sus hijos fracasen. Un temor que como profesora ve en los apoderados y también en ella misma como madre, pero que en su libro trata de erradicar y cambiar el foco: en vez de sentir miedo al fracaso, lo presenta como una oportunidad necesaria para el crecimiento y desarrollo de los niños y niñas.

“Cuando protegemos en exceso a nuestros hijos ya sea por una necesidad de perfeccionismo, un deseo de mostrar cariño o una necesidad de demostrar lo buenos padres que somos, les estamos negando la oportunidad de ser miembros de pleno derecho de la familia, con sus obligaciones y responsabilidades. Les estamos denegando el regalo del fracaso y olvidamos que las enseñanzas más importantes se producen en las situaciones caóticas”, explica en su libro.



Desde el pueblo de Shelburne donde vive, en el estado de Vermont, Lahey dice que el hecho de que los padres sientan miedo frente a la posibilidad de que sus hijos fracasen es comprensible.

“Bastante aterrador resulta ya el fracaso cuando eres tú el que se enfrenta a él en primera instancia, por lo que no es de extrañar que nos dejemos arrastrar por esa primitiva y abrumadora necesidad de proteger a nuestros hijos, señala el libro.



Esa sobreprotección se enmarca y prospera en un contexto que lo potencia. Explica, por ejemplo, que hoy en día muchos de los actuales padres pasaron la mayor parte del tiempo -antes de tener a sus hijos- trabajando o estudiando. Es por eso que están usando las herramientas que aprendieron allí, como tablas de Excel o definir tareas con objetivos, para medir el progreso en la crianza o cuantificar el éxito en esta labor.



A esta realidad, dice Jessica, se suma el hecho de que los medios transmiten ideas como que es casi imposible lograr que sus hijos vayan a la universidad, o que hay personas hackeando los computadores de sus hijos o haciéndose pasar por pedófilos o incluso de que en cualquier momento los podrían secuestrar. Una gran ola de rumores que lo único que genera es miedo.

“Todo esto causa que los padres monitoreen a sus hijos en sus teléfonos, revisen sus notas en internet y los mantengan siempre dentro de la casa, cuando lo que realmente necesitan es jugar, probar cosas nuevas, aprender de sus errores y tener oportunidades de meterse en problemas y resolverlos”, concluye la autora.