La floridense que sorprendió al Chaqueño Palavecino

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El Parque de la Hispanidad se estremeció el domingo con la actuación de una joven con síndrome de down, que realizó una rutina de gimnasia en la pasarela del escenario del Festival de Folklore.

Ocurrió durante la actuación del cantautor argentino Chaqueño Palavecino, quien impresionado con la historia de la joven, la invitó en pleno show a que subiera al escenario y demostrara sus dotes artísticas ante el público que a esa hora rondaba las 20.000 personas. “No tenemos colchonetas”, dijo el Chaqueño, “pero tenemos el poncho, ponemos algunos ponchos en el piso igual. ¿Te animás?”, dijo el artista. Daiana Casella, de 26 años de edad y 21 de trayectoria en gimnasia artística, asintió sin pensarlo.



Daiana, oriunda del departamento de Florida, integra la Escuela de Gimnasia Artística de la Intendencia de Durazno, a cargo de la profesora Lucía Andrade, y viajará en representación de Uruguay al Mundial de Abu Dhabi en el mes de marzo.



Será su tercera cita mundialista, tras haber participado en los certámenes de Los Ángeles y Atenas, donde logró cinco medallas en cada ocasión.



El domingo, en el 46° Festival de Folklore y ante un Parque de la Hispanidad repleto de público, mostró sus cualidades y personalidad.



Desafiando las condiciones del piso de tabla del escenario “San Pedro del Durazno”, realizó por espacio de cinco minutos pasos y volteretas que fueron el deleite del público, que aplaudió de pie.

Emoción.

La profesora Lucía Andrade se mostró muy entusiasmada con la actuación de Casella: “Fue muy emocionante verla hacer lo que más le gusta. Hace un mes ya que estábamos detrás de esto. Daiana va a participar de su tercer Mundial de gimnasia artística y en esta especialidad la música que se usa no puede ser cantada. Elegimos un tema del Chaqueño. Entonces, también por eso queríamos hablar con él, porque precisamos que nos autorice una de sus canciones, llamada Don Amancio. Y qué mejor que conseguirlo directamente”, sostuvo.



“Desde los 5 años hago gimnasia artística y quiero ganar, hago el intento, es lo que más me gusta”, dijo la joven, que para entrenar se traslada 90 kilómetros, dos veces por semana, cuando viaja desde Florida a Durazno.



El intendente de Durazno, Carmelo Vidalín, aseguró que la joven es un orgullo del departamento y se refirió al artista argentino que la invitó a subir: “Sos un gran ser humano, como lo demostraste hoy con Daiana, chica down integrante del equipo de nuestra gimnasia artística dirigida por Lucía Andrade, que nos va a representar en Abu Dhabi. Te planteé el tema, y enseguida salió del alma, de tu alma, de un gran ser humano”, subrayó.