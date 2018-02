La FDA aprobó un nuevo medicamento para combatir 26 mutaciones de Fibrosis Quística

El tratamiento, que se venderá bajo la marca Symdeko, agrega el nuevo medicamento tezacaftor a Kalydeco aprobado previamente (ivacaftor) y se espera que forme la columna vertebral de combinaciones triples eventuales que podrían tratar hasta 90 por ciento de los pacientes con la enfermedad que conduce a infecciones pulmonares graves y deterioro de la función pulmonar.

The @US_FDA has approved a new drug that treats the underlying cause of #cysticfibrosis, Symdeko (tezacaftor/ivacaftor and ivacaftor). More to come. #CFresearch

— Cystic Fibrosis Foundation (@CF_Foundation) 12 de febrero de 2018